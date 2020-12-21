"Урал" - лучший из худших: итоги осенней части футбольного сезона в России

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" в заключительном матче 2020 года на выезде не сумел переиграть "Тамбов" (1:1). После 19 туров "шмели" занимают 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Проблемы с составом

Этот год в российском футболе стал особенным. Большой перерыв из-за пандемии, долгие споры о том, нужно ли возобновлять сезон 2019/2020. В итоге прошлый сезон с горем пополам доиграли, а новый начали уже спустя две недели.

То есть, по большому счёту, команды остались без предсезонной подготовки. Перевели дух - и снова игры. А у "Урала" эта ситуация усугубилась ещё и тем, что Дмитрий Парфёнов ушёл в отставку, его место занял Юрий Матвеев, который в команде находится уже очень давно и наконец-то получил возможность полноценно поработать в качестве главного тренера.

Новый тренерский штаб в летнее трансферное окно попытался решить одну из главных проблем команды и усилить оборону. Взяли центральных защитников Владимира Рыкова и Стефана Страндберга, второго голкипера ЦСКА Илью Помазуна, усилили опорную зону Бранко Йовичичем и Даниэлем Мишкичем. И это действительно сработало: пропускать стали гораздо меньше. Алексей Герасимов и Владимир Рыков сформировали неплохую связку в центре обороны. Потом к ним добавился и Страндберг, Стефан и Алексей чередовались в стартовом составе, а опытный Рыков был незаменимой фигурой в схеме Юрия Матвеева. Подвели травмы: во второй половине осенней части повреждения получили и Страндберг, и Рыков, поэтому начались полнейшие эксперименты с составом в исполнении тренерского штаба. Вытащили заскучавшего на скамейке запасных Рафала Августыняка, игравшего в прошлом сезоне в опорной зоне: здесь же ему пришлось закрывать дыры в центре обороны. В последних семи матчах "Урал" пропустил аж 11 мячей, и конечно, это связано именно с теми перестановками, которые произошли вследствие травм. Остаётся надеяться, что к весенней части чемпионата вся оборонительная линия "Урала" будет в строю.

Если оборону "Уралу" удалось подтянуть, то в атакующих действиях наступил полный мрак. "Шмели" умудрились не забить аж в восьми матчах чемпионата, а всего за 19 игр у подопечных Юрия Матвеева 16 забитых мячей. Не густо: меньше екатеринбургской команды забили только "Уфа", "Ротор" и "Тамбов".

"Урал" растерял почти всех своих нападающих и вошёл в сезон лишь с Андреем Панюковым и только что приобретённым из ПФЛ Давидом Каравевым. Все попытки подписать нападающего до закрытия трансферного окна обернулись провалом (в качестве кандидатов были Кирилл Панченко, Евгений Марков и многие другие), и поэтому с дивана дёрнули Павла Погребняка, которому стукнуло уже 37 лет. С ним решили не продлевать контракт по завершении прошлого сезона, новую команду Павел не нашёл и спокойно наслаждался заслуженной пенсией. Но в "Урале" решили по-другому и предложили ему вновь вернуться в команду.

Причём не просто вернуться, а сразу в основу. У Панюкова начались какие-то немыслимые проблемы со здоровьем, то одна травма, то другая. Ну и пришлось Погребняку с ходу выходить и играть 90 минут. Результаты очевидны: в восьми матчах - один гол. Как, в принципе, и у Панюкова. Два гола у основных нападающих команды в 19 играх - это не просто плохо. Это кошмарно.

Отман Эль Кабир заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном (плюсом ко всему травмы, которые получал голландец). Егорычев, Подберёзкин, Ефремов также далеки от того уровня игры, на который рассчитывает тренерский штаб. Вот и получается, что все атакующие действия так или иначе строятся на Эрике Бикфалви, который продолжает держать свой высокий уровень. Румын протащил "Урал" в 1/8 финала Кубка России, в чемпионате делает всё, чтобы команда держалась на плаву.

Перестановки в руководстве

Удивительно, но в этом сезоне "Урал" отнял очки практически у всех топовых команд: ничья с "Локомотивом", "Зенитом", ЦСКА и "Спартаком", а также победа над "Краснодаром". И при этом команда дважды не выиграла у "Тамбова", который на грани распада, у дебютанта "Ротора", безвольно проиграла тульскому "Арсеналу" и "Ахмату". "Урал" совершенно не умеет играть с позиции силы, играть первым номером в матчах, где это делать нужно - нулевые ничьи с "Тамбовом" и "Ротором" прямое тому подтверждение.

На данный момент "Урал" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Ниже - "Уфа", "Тамбов", "Ротор" и тульский "Арсенал", отрыв екатеринбуржцев составляет семь очков. А до заветных некогда Еврокубков - девять очков. По большому счёту ничего не изменилось с приходом нового тренерского штаба в плане результата. Как боролся "Урал" за сохранение прописки (желательно без стыковых матчей), так он и преследует эту же цель.

Очевидно, что для каких-то весомых перемен нужны кадровые изменения. И в первую очередь это касается состава. Для борьбы за Еврокубки необходимы качественные трансферы. Новое руководство клуба в лице председателя совета директоров Дмитрия Пумпянского анонсировало двукратное увеличение бюджета в течение ближайших двух лет, и, соответственно, постановку более серьёзных задач перед командой. А пока "Уралу" просто необходимо держаться в элите, с чем екатеринбуржцы справляются.

До увеличения бюджета ещё далеко, зато клуб анонсировал перестановки в руководстве. Пост вице-президента клуба займёт Игорь Ефремов. Он находился на должности руководителя Футбольной национальной лиги (ФНЛ) аж десять лет, с самого её основания. По большому счёту, в футбольных кругах он как раз и известен только по этой работе, а также по работе председателем Федерации футбола Московской области (с 2004 года). Обе эти должности далеки от того, чем придётся заниматься Ефремову в "Урале", и пока с трудом представляется, как Игорь Викторович будет справляться. В своей спортивной карьере Ефремов играл в мини-футбол за различные клубы, в том числе и за "Синару". Сезон 1995/1996 провёл в Екатеринбурге, и именно тогда познакомился с Григорием Ивановым. Интересно, что Ефремов возглавит весь спортивный блок: будет входить и в трансферный, и в селекционный отделы, а также курировать молодёжную команду и "Урал-2". Довольно много полномочий для нового человека в клубе.

Сейчас "Урал" ушёл на зимние каникулы. Первый матч весенней части сезона "шмели" проведут в 1/8 финала Кубка России. 20 или 21 февраля у подопечных Юрия Матвеева выездной матч против "Уфы".