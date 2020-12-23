"Синара" уступила "Газпрому-Югре" в первом полуфинальном матче Кубка России

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб "Синара" уступил в первом полуфинальном матче Кубка России. Екатеринбуржцы на своём паркете проиграли "Газпрому-Югре" - 1:5.

В четвертьфинале подопечные Евгения Давлетшина выбили из борьбы действующего чемпиона турнира - "Норильский никель". А в полуфинале жребий свёл екатеринбуржцев с прошлогодним финалистом. Так что турнирный путь у "Синары" в этом году получился крайне тяжёлым.

Первая встреча с "Газпромом-Югрой" проходила в Екатеринбурге и началась не в пользу хозяев. Уже на второй минуте гости вышли вперёд: Андрей Афанасьев принял мяч, развернул соперника и точно пробил в нижний угол. После этого "Синара" пошла вперёд большими силами, много моментов создавали екатеринбуржцы, но забить никак не могли. В итоге сравнять счёт удалось при помощи ошибки экс-игрока "Синары" Никиты Шистерова: он выносил мяч и попал в Дмитрия Прудникова, который быстро среагировал на отскок и точно пробил в дальний угол. Правда, долго радоваться хозяевам не пришлось: "Синара" проспала проход гостей по флангу, который завершился взятием ворот.

Евгений Давлетшин произвёл замену вратаря: вместо Дмитрия Путилова вышел Зураб Калмахелидзе. Однако это не изменило ситуацию, "Газпром-Югра" реализовал ещё два своих момента и довёл счёт до крупного - 4:1.

Во втором тайме "Синара" очень много владела мячом, Зураб Калмахелидзе постоянно подключался к атакам хозяев, которые пытались реализовать численное преимущество. Однако в основном все атаки завершались дальними ударами голкипера, а те моменты, которые возникали после розыгрышей, "Синара" не могла завершить: мяч просто отказывался залетать в сетку ворот гостей. А "Газпром-Югра" сумел воспользоваться ошибкой хозяев и забить ещё один гол. Как итог - победа "Газпрома-Югры" со счётом 5:1.

Ответная игра состоится в Мытищах в январе. "Синаре" необходимо будет выиграть с большей разницей для того, чтобы пробиться в финал турнира.