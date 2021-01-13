У молодёжки ФК «Урал» сменился тренер

Александр Данцев выступал за «Урал» с сезона 2011 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В молодёжной команде ФК «Урала» сменился главный тренер. Им стал бывший футболист клуба Александр Данцев.

Как сообщает пресс-служба «Урала», Олег Фистикан, возглавлявший дубль в первой части сезона, покинул пост главного тренера. Клуб поблагодарил бывшего наставника молодёжки за работу в «Урале» и пожелал Александру Данцеву удачи в подготовке молодых футболистов.

Александр Данцев выступал за «Урал» с сезона 2011 года (подписал контракт в 2010 году). После завершения карьеры в 2019 году он остался работать в тренерском штабе молодёжного состава «шмелей».

Добавим, что в тренерский штаб «Урала-М» также вошли ещё один экс-игрок команды Игорь Решетников, который на протяжении последних лет работал в Уральской футбольной академии и победитель Кубка УЕФА по мини-футболу в составе МФК «ВИЗ-Синара» Андрей Шабанов, который будет помогать в работе над техникой молодых игроков.

Помимо них, молодёжку тренируют работавшие ранее в команде Никита Талалихин (тренер вратарей) и Дамир Ямалатдинов (тренер по физической подготовке).

Молодёжный состав «Урала» вышел из отпуска 11 января. Уже сегодня игроки приступили к тренировкам в рамках учебно-тренировочного сбора в «Бажовии».

Сегодня также стало известно, что вице-президентом ФК «Урал» назначен Игорь Ефремов. Ранее он 10 лет возглавлял Футбольную национальную лигу.