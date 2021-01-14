А судьи что? Виктор Кашшаи возглавляет российское футбольное судейство ровно год

Виктор Кашшаи (слева) и Василий Казарцев, который допустил ошибку в первом же мачте текущего сезона чемпионата России и был временно отстранён от судейства в элитном дивизионе. Фото: Михаил Шапаев©Общероссийская общественная организация «РФС»

Год назад, в январе 2020-го, венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаибыл назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Пришло время подвести первые итоги работы специалиста, которого, напомним, приглашали, чтобы он донёс до наших рефери «самые современные тенденции и практики судейства».

Не самый удачный год достался Виктору Кашшаи. Не успев проработать и четырёх месяцев, пришлось брать вынужденную паузу. Футбол, как и весь спорт, замер в ожидании лучшего времени для рестарта. В итоге матчи пришлось проводить два раза в неделю, что, безусловно, увеличило нагрузку на судей. Затем короткий перерыв и снова бешеный темп чемпионата России: чтобы уложиться в необходимые сроки, сезон 2020/21 необходимо завершить в середине мая для подготовки к перенесённому Евро.

Виктор Кашшаи в прошлом январе заявил, что «благодаря совместной работе (с РФС. – Прим. «ОГ») мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень». Но к концу года к Кашшаи накопилось изрядное количество претензий со стороны футбольного сообщества. Даже прошёл слух, что его заменит другой иностранный специалист, но пока о перестановках РФС не сообщал.

Курс на открытость взят

Раздавать оценки, конечно, проще всего. Особенно отрицательные. Труднее искать положительные моменты. И, как известно, дьявол кроется в деталях.

К примеру: первый же тур текущего сезона начался со скандала: судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Спартака» на последней минуте, что лишило москвичей победы (счёт 2:2). Этот эпизод вызвал огромную бурю эмоций, поскольку по повтору было видно, что игрок «Спартака» не мог избежать контакта и не играл грубо намеренно.

Сейчас про этот эпизод можно найти массу информации, даже послушать переговоры Василия Казарцева и видеоарбитра Алексея Еськова, которые они вели прямо на поле.

Мы можем это сделать, потому что судейский корпус РФС всё сделал открыто. Виктор Кашшаи вышел на связь со СМИ ночью после игры – не стал дожидаться утра. Он объявил, что была допущена ошибка. Судьи игры (Казарцев и Еськов) были отстранены и в итоге даже проверены на полиграфе. Более того, РФС впервые опубликовал переговоры главного арбитра с видеоассистентом.

Представить такое ещё пару лет назад было просто невозможно. Виктор Кашшаи, таким образом, взял курс на открытость судей и всего процесса, который происходит с рефери вне поля. РФС на своём ютуб-канале даже запустил специальные разборы, где представитель союза подробно объяснял каждый спорный эпизод.

За этот год решением РФС было отстранено ещё несколько судей – по разным поводам, но всегда «по делу». Алексей Еськов, кстати, к работе так и не вернулся (официальная причина – «по состоянию здоровья»). Фанаты «Урала» хорошо помнят Еськова, например, по матчу с «Зенитом», в котором он удалил сразу трёх игроков екатеринбуржцев.

Судейский корпус старался вести себя открыто, комментировал ошибки, Кашшаи выступал в прессе. Он в этом плане опирался на европейские тренды, где работа арбитров обсуждается, оценивается и объясняется не только внутри федерации. И за это ему большой плюс.

И ВАР не поможет

И такая открытость мгновенно вскрыла важнейшую проблему – низкая квалификация российских судей. Ведь понятно, что ошибаются все. Ошибка – часть любой игры. Они были и будут всегда. Ни ВАР (видеоарбитр), ни другой компьютер не искоренят просчёты на поле. Но ошибка ошибке рознь. Прослушивая опубликованные переговоры двух судей, стало понятно, что они не имели злого умысла в пользу одной из команд – они просто не знали, что делать и как выйти из сложившейся ситуации.

ВАР, который многим казался панацеей, тоже нужно уметь использовать правильно. Можно прибегать к нему каждый раз, но ошибок и тогда не избежать. Показательно, что Виктор Кашшаи подробно не смог объяснить, что в том злосчастном мачте пошло не так. Ему лишь оставалось развести руками – логику арбитров он, видимо, так и не понял.

И это лишь один конкретный пример. По словам самого Кашшаи, 83 процента игр заканчивались без серьёзных судейских ошибок. Есть и другая статистика: каждый четвёртый матч отсужен с ошибкой. То есть в половине игр в туре потенциально мог быть другой результат. И это лишь в РПЛ. За матчами двух низших дивизионов не такое пристальное внимание, но и там проблем хватает.

Сам же венгр признаётся, что уровень судейства надо повышать. И на берегу было понятно, что за год это не сделать. Проблема вскрылась, но сколько времени потребуется на её решение… Ответа тут никакой ВАР не даст.

Проблема ротации

Мы уже писали выше, что решением РФС сразу несколько судей были отстранены (кто-то временно, а кто-то и навсегда) от своей деятельности. Это Василий Казарцев, Игорь Панин, лайнсмен Владислав Назаров, Максим Матюнин, Михаил Вилков, Владислав Безбородов.

Последние два – опытные арбитры. Безбородов, например, имеет за плечами более 200 обслуженных матчей в чемпионате России. При этом в текущем сезоне дебютировал на высшем уровне лишь один судья – Иван Сиденков (один матч).

В этом тоже заключается парадокс: опытные арбитры допускают ошибки, а замены им просто нет. Проблема кадров в судействе стоит очень остро, и пока не совсем понятно, как её решает руководство. Ротации рефери (за исключением «ссылок» в нижние дивизионы) не наблюдается вообще.

Не секрет, что судьям нужно пройти достаточно долгий путь, чтобы судить матчи РПЛ. Здесь же встаёт и финансовый вопрос. Если арбитр на матче Премьер-лиги получает около 100 000 рублей за матч (чистый гонорар), то арбитр ФНЛ (второго по силе дивизиона) – 35 000. В ПФЛ – 12 тысяч. Речь здесь идёт про главных судей встречи. Гонорары помощников – в разы меньше. И если в РПЛ и ФНЛ судьям ещё ежемесячно платят небольшую фиксированную сумму «на подготовку», то в ПФЛ её нет вовсе. Как и оплаченного медицинского обслуживания.

То есть при таких раскладах людям нужно параллельно иметь какую-то работу. И ещё можно не получить назначение на матч или вмешается форс-мажор, к в прошлом году: в период простоя судьи оказались финансово не защищены. И прожить на зарплату судьи первого или второго дивизиона стало трудно.

Пока эта ситуация тоже никак не меняется, и для многих судейство остаётся лишь хобби. Какой стимул должен быть у такого человека, кроме большой любви к футболу?

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