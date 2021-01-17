ФК «Урал» подписал нескольких новичков и отправился в ОАЭ на первый сбор

17 января команда улетела на свой первый сбор в ОАЭ. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» пополнился несколькими новичками. 17 января команда улетела на свой первый сбор в ОАЭ.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, к возобновлению сезона «шмели» будут готовиться с 17 по 30 января в городе Шарджа. Первая тренировка пройдёт уже сегодня вечером.

Накануне вылета в ОАЭ футболисты собрались после отпуска в Екатеринбурге и прошли медосмотр. Игроки прошли не только всех врачей, но и комплексное тестирование функционального состояния, скоростно-силовых и координационных способностей.

Добавим, что состав «Урала» пополнили несколько футболистов. Так, контракт с клубом заключил правый атакующий полузащитник Илльдрен Ибрахимай. 25-летний игрок ранее выступал за норвежский «Викинг». В сезоне-2020 он провёл в составе команды 26 матчей чемпионата, в которых забил 7 мячей. В «Урале» он будет играть под 17-м номером.

Ещё одним новичком стал 22-летний нападающий Артём Максименко. Половину сезона-2020/21 футболист провёл в составе «Велеса», который был соперником «Урала» в розыгрыше кубка страны. В очном противостоянии со «шмелями» нападающий отметился голом. За «Урал» он будет играть под 55-ым номером.

Также контракт с «Уралом» подписали 21-летний правый защитник Арсен Адамов, ранее выступавший за «Ахмат», и 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, защищавший цвета «СКА-Хабаровск». Первый взял себе 22-й номер, а второй будет выступать под номером 40.

На первый сбор с командой отправились все новички, а также Исламжан Насыров и Артём Юсупов, которые первую часть этого сезона провели в аренде в «Оренбурге».

На первом сборе «Урал» сыграет как минимум три контрольных матча. Они пройдут 22, 27 и 30 января. Соперниками наших футболистов станут «Краснодар-2», «Зенит» и «Арарат-Армения».