Иванов из «настоящих буйных», каких мало

За подготовку призёров чемпионата мира 1996 года и чемпионата Европы 1999 года по мини-футболу Григорию Иванову было присвоено звание «Заслуженный тренер России». Фото: Александр Зайцев

Сегодня президенту футбольного клуба «Урал» и мини-футбольного клуба «Синара», председателю Федерации футбола Свердловской области и вице-президенту Ассоциации мини-футбола России Григорию Иванову исполняется 60 лет.

Среди клубных боссов Премьер-лиги дольше, чем Иванов, у руля – только президент ЦСКА Евгений Гинер. А в мини-футболе, пожалуй, равных ему нет – почти тридцать лет он руководит созданным им же клубом, который всё это время остаётся одним из сильнейших в стране (несмотря на симпатичный, но ставший архаичным принцип опоры на собственные силы). «Синару» вообще я бы назвал прижизненным памятником юбиляру. В большом футболе подняться на вершину сложнее, но и там есть некоторые взлёты, перемежающиеся падениями.

Не знаю, стоит ли тут говорить одно, а подразумевать другое, как делал Маяковский в случае с Лениным и партией, но представить уральский футбол без Григория Викторовича вряд ли возможно. При этом среди тех, кто хоть что-то слышал о футболе, но считает, что досконально в нём разбирается, недоброжелателей, а то и врагов, у Григория Иванова едва ли не больше, чем признающих его заслуги. Причиной тому и то, что «Урал» никак не может подняться выше пресловутой «золотой середины», и, как бы это помягче сказать, крутой нрав самого Иванова.

При этом редко кто делает поправку на то, что потенциальные спонсоры, извлекающие прибыли на Урале, юридически едва ли не все находятся в Москве, а то и ещё подальше, и вкладывать деньги в «Урал» им попросту неинтересно и невыгодно. Не думаю, что у того же Гинера в таких условиях получилось бы лучше.

А что касается сложного характера юбиляра, то мне вспоминается давний эпизод, рассказанный кем-то из коллег. Григорий Викторович играл в паре матч в большой теннис, при этом, как казалось на первый взгляд, обкладывая действия партнёра такими нелицеприятными комментариями, что было странно, как тот до сих пор не бросил ракетку и не ушёл с площадки подобру-поздорову. Но, присмотревшись внимательнее, коллега убедился, что все эти гневные реплики Григорий Викторович адресовал не партнёру, а самому себе.

Он действительно с себя требует ещё больше, чем с остальных, и соответствовать этой высокой планке любви и преданности футболу не у каждого получается. При этом Григорию Викторовичу, несмотря на всю его брутальность, иногда свойственна поразительная наивность. Например, когда он искренне начинает сокрушаться, что на игры «Урала» приходит мало болельщиков: «Это же наша команда, екатеринбургская, мы должны её поддерживать». К сожалению (но для кого-то, наоборот, к счастью), времена изменились – кроме стадиона есть ещё телевизор, где регулярно и с высоким качеством можно смотреть футбол мирового уровня. И одного патриотизма сейчас мало, чтобы болельщик пришёл на стадион.

…А ведь из-за таких, как Григорий Иванов, и повысили в России пенсионный возраст. Он и в 60 лет по-прежнему готов свернуть горы или хотя бы уже наконец вывести свою команду в еврокубки. Иванов из тех «настоящих буйных», которых мало, но из которых вожаки только и получаются. Так что будем надеяться – главные его победы ещё впереди.

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