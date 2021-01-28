Шестой поход Скоровича за золотом Евро

Сергей Скорович завоёвывал со сборной России только серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы. Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу готова взять старт в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2022. Сегодня, 29 января, подопечные Сергея Скоровича проведут первый матч против сборной Армении.

Впервые в истории чемпионатов Европы на этом этапе отбора команды из одной группы сыграют между собой по два раза: дома и в гостях. Помимо Армении россиянам предстоят матчи против Франции и Грузии. По регламенту команды, занявшие первые места в своих группах, получают прямую путёвку в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Также в Амстердам отправятся шесть лучших сборных, занявших вторые места. Оставшиеся две команды со вторых позиций проведут между собой стыковой матч, победитель которого тоже получит путёвку на Евро. Хозяева турнира, сборная Нидерландов, примут участие в финальной части турнира без отборочного раунда.

В предстоящем отборочном турнире принимают участие 32 команды, в финальной части сыграют 16 сборных. Это тоже будет впервые в истории чемпионатов Европы, раньше в решающих матчах турнира играли 12 лучших команд.

Тренерский штаб сборной России вызвал на подготовку к Евро 18 футболистов. Среди них – три представителя «Синары»: вратарь Дмитрий Путилов, а также полевые игроки Сергей Абрамов и Антон Соколов. Ну, и, конечно, не стоит забывать, что с 2009 года сборную России возглавляет Сергей Скорович, в прошлом игрок «ВИЗа», а также наставник «ВИЗ-Синары», который привёл екатеринбургскую команду к победам в чемпионате России и Кубке УЕФА. Для Скоровича это будет шестой чемпионат Европы у руля сборной. В 2010 году россияне остались без медалей, в 2012, 2014 и 2016 годах завоёвывали серебряные награды, а в 2018 стали третьими. Поэтому у Сергея Скоровича есть дополнительная мотивация наконец-то победить в финале главного европейского турнира.

Расписание матчей сборной России: 29 января. Россия – Армения

2 февраля. Грузия – Россия

5 марта. Франция – Россия

9 марта. Россия – Франция

9 апреля. Армения – Россия

12 апреля. Россия – Грузия

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