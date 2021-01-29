ФИФА против «раскольников». Без шансов?

Клубы из России в Суперлиге не ждут. Разве что у «Зенита» есть шанс попасть в закрытое собрание футбольных олигархов Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Международная федерация футбола (ФИФА) и шесть континентальных федераций (в том числе и европейская) выступили на минувшей неделе с совместным заявлением по поводу инициативы создания в Европе альтернативной футбольной Суперлиги.

Идея эта совсем не новая. Примерно полвека назад советская пресса уже клеймила позором затею воротил буржуазного спорта создать, как тогда писали, «сверхлигу». Разумеется, под соусом защиты бесправных профессиональных спортсменов, которых проклятые буржуины будут ещё более нещадно эксплуатировать. Наши футболисты тогда, естественно, были чистыми любителями, официально были трудоустроены на фабриках и заводах (как там у Высоцкого – «а наши ребята за ту же зарплату…»). Правда, появлялись на них, как правило, на шефских встречах с трудящимися. На самих предприятиях таких работников называли «подснежниками».

Сколько воды утекло с тех пор, наши футболисты тоже как бы уже профессионалы, но до сих пор ни «сверх», ни «суперлиги» так пока и не создали. Хотя не исключено, что в перспективе, причём не такой уж отдалённой, она всё-таки появится.

ФИФА и её континентальные подразделения, конечно, против. Кому захочется добровольно лишаться спонсорских денег, которые в случае создания суперлиги утекут в чужой карман. Но у клубов (среди инициаторов называют «Баварию», дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Милан») есть своя правда – они давно твердят о том, что им неинтересно играть с футбольными карликами в национальных чемпионатах, коммерчески выгоднее вместо этого чаще играть с себе подобными. Кстати, эта идея отчасти реализована в формате созданной в 2018 году Лиги наций УЕФА – все команды разделены на группы по рейтингу, что исключает для грандов матчи с заведомо слабыми соперниками. Плюсы для сильнейших несомненны, как и минусы для слабейших – сборным из стран, чьи команды входят в лигу «D», матчей с грандами не видать как своих ушей, а значит, помимо чисто коммерческих моментов, страдает и спортивная составляющая – аутсайдеры так и будут вариться в собственном соку. Разница с клубной Суперлигой только в том, что никакой ротации тут не предусмотрено.

ФИФА угрожает «раскольникам» отлучением от официальных турниров – континентальных и мирового чемпионатов. И что? Как сказал бы Виктор Степанович Черномырдин, «напугали бабу туфлями с высоким каблуком». Практически все сильнейшие игроки со всего мира и так давно уже играют в европейских ведущих клубах, так что потеряет от этого запрета опять же скорее официальная футбольная власть, а не клубы, у которых и так всё есть (или все).

Да, привычная на протяжении многих десятилетий схема с национальными чемпионатами, еврокубками и играми национальных сборных кажется единственно возможной, потому что «так было всегда». Но не так чтобы уж совсем всегда. В нынешнем виде схема национальных и международных соревнований оформилась в 30-е-50-е годы прошлого века. Футбол между тем гораздо старше.

Тут многое будет зависеть от прочности позиций. Скажем, ФИДЕ худо-бедно выстояла и отбила попытки Гарри Каспарова лишить её монополии на звание чемпиона мира по шахматам (созданная им в 1993 году Профессиональная шахматная ассоциация прожила около четырёх лет). А в баскетболе богатым клубам совершить революцию не сразу, но удалось. Сначала Международная федерация баскетбола (ФИБА) тоже пугала всеми карами небесными тех, кто перейдёт в турниры под эгидой Союза европейских баскетбольных лиг (УЛЕБ), но через несколько лет вынуждена была подписать с повстанцами мирное соглашение. Вялотекущая война с периодическими вспышками продолжается до сих пор, но по большому счёту в баскетболе коммерция победила принцип всеобщего равенства, братства и равных возможностей. Экономически это действительно оказалось более выгодно, а с точки зрения развития баскетбола – большой вопрос.

Вот и в футболе революция рано или поздно произойдёт. В том же 2000 году, что и УЛЕБ, была создана лига G-14, которая так и осталась на бумаге. В 2008 году она самораспустилась, передав мандат на революцию Ассоциации европейских клубов, которая пока тоже несильно продвинулась. Но традиционные и во многом архаичные институты становятся всё больше неспособными противостоять более пассионарным новым движениям. Это, к сожалению или к счастью, закон истории, и футбол не будет исключением.

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