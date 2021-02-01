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1 февраля 2021, 19:00

Сборная России по мини-футболу уверенно стартовала в отборе на Евро-2022

Пресс-служба АМФР

Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу взяла старт в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2022, который состоится в Нидерландах. В первом матче группового этапа подопечные Сергея Скоровича одержали уверенную победу над Арменией – 6:0.

В середине первого тайма россияне сумели отличиться дважды: сначала Даниил Давыдов открыл счёт в матче, а затем экс-игрок «Синары» Николай Шистеров забил с передачи капитана екатеринбургской команды Сергея Абрамова. До перерыва по разу отличились Иван Чишкала и Робиньо, а также дубль оформил Давыдов. Второй тайм получился более спокойным, команды доигрывали матч и забили один гол на двоих: Руслан Кудзиев установил окончательный счёт встречи – 6:0.

Впереди у сборной России выездной матч против Грузии. Встреча состоится 3 февраля в Тбилиси.

Областная газета Свердловской области

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