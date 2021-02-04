«Сухарь» Дмитрия Путилова принёс сборной России победу над Грузией

Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу в отборочном турнире Евро-2022. Подопечные Сергея Скоровича уверенно обыграли Грузию – 4:0.

В заявке на матч оказались сразу три игрока екатеринбургской «Синары» – Сергей Абрамов, Антон Соколов и голкипер Дмитрий Путилов. Именно он занял место в воротах в стартовом составе, и его уверенные действия помогли команде. В первом тайме Артём Ниязов и Ромуло отличились по разу, обеспечив своей команде комфортное преимущество. Во втором тайме россияне забили ещё дважды: Ниязов оформил дубль, также гол на свой счёт записал Даниил Давыдов. Как итог – 4:0 в пользу сборной России.

– Ребята сыграли очень дисциплинированно, – отметил после матча Сергей Скорович. – Все понимали, что грузинская сборная имеет большой потенциал в атаке, нашей задачей было нейтрализовать сильные стороны соперника. В целом нам это удалось, и опасных моментов у наших ворот было не так много. В концовке были некоторые недочёты, несколько неприятных моментов создали себе сами и в первом тайме. Случались «обрезы», но мы вовремя всё это поправили и развили свой успех.

После двух туров россияне занимают первое место. Напомним, что в стартовом туре наши футболисты обыграли Армению – 6:0.