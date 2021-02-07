ФК «Урал» провёл первый контрольный матч на сборах в Турции

Встреча завершилась со счётом 2-2. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в первом контрольном матче на сборах в Турции сыграл вничью с латвийским «РФШ». Встреча завершилась со счётом 2-2.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в первом тайме футболисты из Риги вышли вперёд. Затем подопечные Юрия Матвеева завладели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако д ответного гола дело так и не дошло.

К середине второго тайма после серии замен в составе «Урала» поле покинули все полевые футболисты, начинавшие матч с первых минут. Буквально через две минуты вышедший на замену новичок команды Рамазан Гаджимурадов сравнял счёт.

Практически сразу латышский клуб снова вышел вперед. Под занавес встречи счёт сравнял Павел Погребняк, отличившийся с пенальти.

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев отметил, что команда не очень уверенно начала встречу, допустив серию ошибок. Второй половиной игры наставник «шмелей» остался доволен.

Напомним, футболисты начали работу на втором зимнем сборе в Турции с 3 февраля. Первый сбор команда провела в ОАЭ.