ФК «Урал» сыграет в Кубке России 22 февраля

"Урал" сыграет свой матч в Кубке России уже в конце февраля. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"/fc-ural.ru/media/foto

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. Екатеринбургский «Урал» сыграет с «Уфой» 22 февраля.

Матч пройдёт в Уфе, на стадионе «Нефтяник». Начало в 14:00 по уральскому времени. Победитель пары сыграет с подмосковными «Химками» или самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионат России для «Урала» возобновится 28 февраля выездным матчем против «Краснодара».

Пока же уральская команда продолжает сбор в Турции. До кубкового поединка планируется провести ряд контрольных игр: с черногорской «Зетой», тольяттинским «Акроном», казанским «Рубином» и узбекистанским клубом «Навбахор».