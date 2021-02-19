Акцент на Кубок: футбольный "Урал" возобновляет сезон

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" готовится к возобновлению сезона. Уже 22 февраля екатеринбуржцы проведут первый матч после зимней паузы: подопечные Юрия Матвеева на выезде сыграют с "Уфой" в рамках 1/8 финала Кубка России.

Текущее межсезонье было коротким, сезон возобновляется раньше, чем обычно, так как летом будет чемпионат Европы, и сборной необходимо к нему готовиться. "Урал" побывал на двух тренировочных сборах: сначала "шмели" набирали форму в ОАЭ, а затем переместились в Турцию, где уже непосредственно готовились к сезону. "Областная газета" уже писала о том, что зимой "Урал" подписал четырёх новичков, и по двум сборам стало понятно, что далеко не все они будут получать игровое время.

Норвежца Ильдрена Ибрахимая взяли под стартовый состав, он занимал место на правом фланге атаки почти во всех контрольных встречах, но особо ничем не впечатлил. Нет особой скорости для флангового атакующего игрока, да и не так часто он брал на себя игру в играх за "Урал". Рамазан Гаджимурадов и Артём Максименко - два молодых новичка, понравились гораздо больше. И по желанию, и по отдельным игровым эпизодам, и по скорости. Но выходили они в основном во втором тайме, а, значит, тренерский штаб видит в них игроков резерва. Арсен Адамов, тоже новичок клуба, получал ещё меньше игрового времени, и совсем не убедил, что он заслуживает места в основном составе.

Получается, что игровой рисунок "Урала" никак не поменялся. На остриё атаки всё так же выходит Андрей Панюков, у которого семь килограммов лишнего веса (в видеоролике от пресс-службы "Урала" капитан команды Денис Кулаков сказал, что Панюков весит 85 кг вместо положенных 78) или возрастной Павел Погребняк. На флангах - Ильдрен Ибрахимай и Отман Эль Кабир, под нападающим - Эрик Бикфалви. То есть тренерский штаб своими зимними приобретениями лишь укрепил скамейку запасных, основной состав и схема игры практически не изменилась. В обороне всё так же есть провалы, благо их продолжает подчищать Илья Помазун.

На данный момент "Урал" располагается на 12-м месте в турнирной таблице. Понятно, что ни о какой борьбе за Еврокубки речи не идёт, отставание от ведущих команд уже слишком велико. Сейчас главное - обезопасить себя от стыковых матчей, взять очки в тех матчах, где их нужно брать. Ну, и побороться за Кубок страны. Жеребьёвка вновь благоволила "Уралу", в 1/8 финала "шмели" играют с блеклой "Уфой", в случае победы в четвертьфинале их будет ожидать победитель матча "Крылья Советов" - "Химки". То есть как минимум до полуфинала турнира можно и нужно доходить. И, наверное, это будет основной задачей на весеннюю часть сезона. В чемпионате, к сожалению, "Урал" умудрился упустить все шансы на место под солнцем ещё осенью.