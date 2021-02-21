ФК  «Урал» обратился к болельщикам перед кубковой встречей с Уфой

Команда обратилась к болельщикам с просьбой подумать, прежде чем отправиться на выезд в Башкирию. Фото: Владимир Мартьянов

Футбольный клуб «Урал» завтра проведёт матч 1/8 финала Бетсити Кубка России. Игра должна состояться в Уфе, на стадионе «Нефтяник».

По данным различных метеорологических сервисов, в день игры в столице Башкортостана ожидается -20...-23 градуса. По регламенту турнира, решение о проведении матча принимается за один час до начала игры с участием представителей команд, комиссара матча и главного арбитра. При температуре ниже -15 градусов существует вероятность переноса встречи.

Как сообщает пресс-служба «Урала», несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков, команда готовится к игре и полетит в Уфу вне зависимости от погоды. Однако в связи с тем, что на данный момент невозможно спрогнозировать, состоится ли матч, команда обратилась к болельщикам с просьбой подумать, прежде чем отправиться на выезд в Башкирию.

Представителе клуба отметили, что не хотели бы повторения ситуации, которая случилась год назад в день кубковой игры «Урала» с «Шинником», когда об отмене встречи стало известно только в день игры. Напомним, тогда матч, который должен был состояться 4 марта 2020 года, отменили из-за плохого качества газона в Ярославле.

«Если тогда вина за отмену встречи лежала на принимающей стороне, то сейчас всё зависит исключительно от погоды. Поэтому мы просим вас ответственно отнестись к выезду в Уфу и принимать решение о поездке в этот город, принимая во внимание тот факт, что матч 22 февраля может не состояться», - отметили в клубе.