Темы дня

Спорт / Футбол
22 февраля 2021, 10:14

РФС перенёс кубковый матч «Уфа» - «Урал» из-за погоды

Кубковая встреча «Уфа» - «Урал» состоится 3 марта.

Кубковая встреча «Уфа» - «Урал» состоится 3 марта. Фото: с сайта РФС

Российский футбольный союз объявил о переносе матча 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» - «Урал». Такое решение связано с неблагоприятным прогнозом погоды на 22 февраля в столице Башкирии.

Как сообщает пресс-служба фатального клуба, накануне  футболисты «Урала» провели тренировку в Екатеринбурге, после которой и узнали о переносе игры с «Уфой». Кубковая встреча состоится 3 марта

Напомним, игра должна была пройти 22 февраля в Уфе на стадионе «Нефтяник». По данным различных метеорологических сервисов, сегодня в столице Башкортостана ожидается -20...-23 градуса. Накануне представители «Урала» предупредили болельщиков о возможной отмене игры.

Напомним, что в прошлом году ФК «Урал» попал в похожую ситуацию: тогда кубковый матч «Урала» с «Шинником», который должен был состояться 4 марта 2020 года, отменили из-за плохого качества газона в Ярославле. Причём об отмене стало  известно непосредственно в день игры.

Добавим, что уже сегодня днём «шмели» начнут готовиться к следующему матчу РПЛ – 28 февраля команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.02.2021, 10:14 / Спорт
РФС перенёс кубковый матч «Уфа» - «Урал» из-за погоды
22.02.2021, 09:23 / Общество
В 7 свердловских муниципалитетах более 1600 заболевших: статистика по городам
22.02.2021, 08:44 / Общество
Жители Качканара остались без газа после пожара на газопроводе
21.02.2021, 18:05 / Общество
Очень сильные морозы простоят на Урале до 25 февраля
21.02.2021, 17:07 / Спорт
ФК  «Урал» обратился к болельщикам перед кубковой встречей с Уфой