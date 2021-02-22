РФС перенёс кубковый матч «Уфа» - «Урал» из-за погоды

Кубковая встреча «Уфа» - «Урал» состоится 3 марта. Фото: с сайта РФС

Российский футбольный союз объявил о переносе матча 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» - «Урал». Такое решение связано с неблагоприятным прогнозом погоды на 22 февраля в столице Башкирии.

Как сообщает пресс-служба фатального клуба, накануне футболисты «Урала» провели тренировку в Екатеринбурге, после которой и узнали о переносе игры с «Уфой». Кубковая встреча состоится 3 марта

Напомним, игра должна была пройти 22 февраля в Уфе на стадионе «Нефтяник». По данным различных метеорологических сервисов, сегодня в столице Башкортостана ожидается -20...-23 градуса. Накануне представители «Урала» предупредили болельщиков о возможной отмене игры.

Напомним, что в прошлом году ФК «Урал» попал в похожую ситуацию: тогда кубковый матч «Урала» с «Шинником», который должен был состояться 4 марта 2020 года, отменили из-за плохого качества газона в Ярославле. Причём об отмене стало известно непосредственно в день игры.

Добавим, что уже сегодня днём «шмели» начнут готовиться к следующему матчу РПЛ – 28 февраля команда сыграет в гостях с «Краснодаром».