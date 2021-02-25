Темы дня

Спорт / Футбол
25 февраля 2021, 11:30

ЦСКА досрочно вернул из аренды голкипера "Урала" Илью Помазуна

Фото: пресс-служба "Урала"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" остался без основного голкипера. Илья Помазун, находившийся в аренде из ЦСКА, вернулся в московский клуб.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев заразился коронавирусом. В связи с этим московский клуб решил воспользоваться пунктом в контракте Помазуна о досрочном возвращении из аренды. Информацию о том, что Илья уже улетел из Екатеринбурга, "Областной газете" подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в этом сезоне Илья Помазун провёл в составе "Урала" 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей. При этом на счету Помазуна пять сухих матчей.

Основным голкипером "Урала" в весенней части сезона станет Ярослав Годзюр. При этом екатеринбургский клуб заинтересован в приобретении ещё одного вратаря, вероятнее всего им станет 26-летний голкипер "Рубина" Иван Коновалов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2021, 12:30 / Общество
Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19
25.02.2021, 12:00 / Общество
Утверждён глава общественного совета «Городской среды» в Свердловской области
25.02.2021, 11:30 / Спорт
ЦСКА досрочно вернул из аренды голкипера "Урала" Илью Помазуна
25.02.2021, 11:29 / Общество
Фёдор Конюхов показал, на чём будет пересекать Тихий океан в этом году
25.02.2021, 10:36 / Общество
В Гидрометцентре рассказали о причинах непогоды на Урале