ЦСКА досрочно вернул из аренды голкипера "Урала" Илью Помазуна

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" остался без основного голкипера. Илья Помазун, находившийся в аренде из ЦСКА, вернулся в московский клуб.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев заразился коронавирусом. В связи с этим московский клуб решил воспользоваться пунктом в контракте Помазуна о досрочном возвращении из аренды. Информацию о том, что Илья уже улетел из Екатеринбурга, "Областной газете" подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в этом сезоне Илья Помазун провёл в составе "Урала" 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей. При этом на счету Помазуна пять сухих матчей.

Основным голкипером "Урала" в весенней части сезона станет Ярослав Годзюр. При этом екатеринбургский клуб заинтересован в приобретении ещё одного вратаря, вероятнее всего им станет 26-летний голкипер "Рубина" Иван Коновалов.