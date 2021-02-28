Темы дня

Спорт / Футбол
28 февраля 2021, 23:23

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Краснодаром"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" провел первый матч после зимней паузы. "Шмели" на выезде сыграли вничью с "Краснодаром" - 2:2.

Екатеринбуржцы пропустили уже в начале встречи: Магомед Шапи-Сулейманов вывел "Краснодар" вперёд. В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве: Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Во втором тайме "шмели" стали играть активнее и сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: два гола забил Рафал Августыняк. Но удержать победный счёт "Уралу" не удалось: Кабелла на последних минутах встречи сумел забить и установил окончательный счёт - 2:2.

Уже 3 марта "шмели" проведут следующую игру. В рамках 1/8 финала Кубка России екатеринбуржцы сыграют с "Уфой".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.02.2021, 23:23 / Спорт
"Урал" на последних минутах упустил победу над "Краснодаром"
28.02.2021, 21:46 / Спорт
Валиева выиграла финал Кубка России. Туктамышева - четвёртая и с заявкой на чемпионат мира
28.02.2021, 20:30 / Общество
Предотвратили взрыв: в Екатеринбурге спасатели потушили автозаправку
28.02.2021, 19:12 / Спорт
Мишина-Галлямов победили в финале Кубка России по фигурному катанию
28.02.2021, 18:31 / Общество
В Свердловской области потеплеет до -2 градусов