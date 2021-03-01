«Урал» увёз из Краснодара десятую ничью в сезоне

Рафал Августыняк (номер 6) стал главным героем матча. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» в первом матче возобновлённого после зимней паузы чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. Полузащитник екатеринбуржцев Рафал Августыняк оформил дубль.

Выездной матч в Краснодаре стал для «Урала» первым во второй части текущего сезона. Напомним, что клуб должен был сыграть в Кубке России против «Уфы» 22 февраля, но из-за холодной погоды матч перенесли на 3 марта. «Краснодар» за прошедшие восемь дней провёл аж две встречи: одну в Кубке России, а вторую в Лиге Европы в ночь с 25 на 26 февраля. И обе проиграл.

Хотя воскресный матч команда Мурада Мусаева начала бодрее. «Краснодар» провёл несколько опасных атак, одна из которых кончилась голом: на 12-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов после навеса пробил по воротам Ярослава Годзюра, сначала попав во вратаря, а затем уже в сетку.

«Урал» «огрызнулся» неплохим моментом Павла Погребняка, но в штрафной 37-летний нападающий наступил на мяч и ударить по воротам так и не смог.

Рисунок игры заметно поменялся на 35-й минуте, когда за вторую жёлтую карточку был удалён с поля игрок «Краснодара» Игорь Смольников (Смольников, к слову, уроженец Каменска-Уральского). Ещё несколькими минутами ранее защитник Евгений Чернов получил травму и был заменён. «Урал» завладел инициативой, но забить смог только после перерыва.

На 52-й минуте отличился Рафал Августыняк, который нанёс точный удар из-за пределов штрафной. Через восемь минут Августыняк забил второй гол, с отскоком от штанги. Для 27-летнего польского полузащитника дубль в одном матче стал первым в карьере. Эксперт телеканала «Матч ТВ» признал Рафала лучшим игроком встречи.

Увы, но удержать победный счёт екатеринбуржцы так и не смогли. Вышедший на замену Реми Кабелла сравнял счёт на 85-й минуте. Боевой итог – 2:2.

Для «Урала» это уже десятая ничья в сезоне. По этому показателю команда Юрия Матвеева – первая в лиге. Причём в прошлом сезоне у «Урала» за весь чемпионат было всего восемь ничейных результатов. Набранное очко стало для уральской команды 22-м, положение в таблице не изменилось – 12-я строчка. Занимающий 13-е место (зона стыковых матчей) волгоградский «Ротор» одержал в выходные победу и теперь отстаёт от «Урала» на пять очков.

После кубковой игры с «Уфой» 3 марта (начало в 14:00 по уральскому времени) подопечные Юрия Матвеева сыграют в чемпионате России снова с «Уфой» 7 марта в Екатеринбурге (начало – в 16:00).

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