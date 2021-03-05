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5 марта 2021, 12:00

Три игрока "Синары" вызваны в сборную России

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу во главе со Сергеем Скоровичем объявил состав на третий матч отборочного турнира к Евро-2022 против Франции. В список попали три игрока екатеринбургской "Синары".

Так, одним из голкиперов сборной будет Дмитрий Путилов, который уже принимал участие в матче этого отборочного цикла: Дмитрий отстоял на ноль в игре с Грузией (4:0). Помимо Путилова, Скорович вызвал двух полевых игроков "Синары": Сергея Абрамова и Антона Соколова. Оба также имеют опыт выступлений на этом турнире.

В первых двух турах россияне действовали уверенно и одержали две победы: над Грузией и Арменией (6:0). Подопечные Сергея Скоровича возглавляют турнирную таблицу своей группы.

Напомним, что на чемпионат Европы напрямую попадут только победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

Областная газета Свердловской области

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