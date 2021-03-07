Во время матча «Урал» – «Уфа» запретят парковку у «Екатеринбург Арены»

Зайти на территорию «Екатеринбург Арены» зрители смогут за час до начала встречи, в 15:00. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня ФК «Урал» проведёт первый домашний матч в году. В рамках 21-го тура Премьер-Лиги России спортсмены встретятся с командой «Уфа». На время игры в районе «Екатеринбург Арены» будут дежурить 16 нарядов ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекторы усилят контроль за дорожным движением возле стадиона. Горожан и гостей уральской столицы просят воспользоваться общественным транспортом или заранее продумать место для стоянки своего автомобиля.

«Вблизи «Екатеринбург Арены» парковка будет запрещена», – отмечают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», входные группы «Екатеринбург Арены» откроются за час до начала встречи, в 15:00. Попасть на территорию стадиона можно будет через входные группы №3, №5 и №6. Отмечается, что будет действовать свободная рассадка с учётом социальной дистанции.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

На матче будет осуществлена пересадка болельщиков, которые купили билеты на трибуну D, верхний ярус трибуны С и верхний ярус трибуны В. Обратите внимание на схему.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Добавим, по информации футбольного клуба, на домашних матчах «Урала» каждый зритель получит бесплатную защитную маску и перчатки.

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