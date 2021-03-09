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9 марта 2021, 18:42

«Урал» и «Уфа» голов не забили

«Урал» и «Уфа» голов не забили

"Урал" и "Уфа" не порадовали зрителей забитыми мячами. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"/fc-ural.ru

Футбольный клуб «Урал» не смог забить «Уфе» в матче 21-го тура Российской премьер лиги. Поединок в Екатеринбурге завершился со счётом 0:0.

Увы, не смог «Урал» реабилитироваться за безоговорочное поражение от уфимцев в Кубке России. Напомним, что 3 марта в 1/8 финала екатеринбуржцы уступили со счётом 0:3 и выбыли из дальнейшего розыгрыша Кубка.

В матче чемпионата России, который прошёл в минувшие выходные, «Урал» имел хорошие шансы на победу: с 15-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве. Бизоза был удалён с поля за грубый фол против Павла Погребняка (полузащитник «Уфы» специально наступил шипами на колено лежавшему на газоне Павлу). Однако забить команда Юрия Матвеева так и не смогла (три удара в створ ворот за весь матч).

Ничья с «Уфой» стала для «Урала» 11-й в сезоне. По этому показателю команда по-прежнему первая во всей лиге. В турнирной таблице екатеринбуржцы занимают 12-ю строчку, в активе 23 набранных очка.

Следующую игру «Урал» проведёт также дома, 13 марта, против волгоградского «Ротора».

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Областная газета Свердловской области

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