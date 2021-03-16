Игорь Смольников снова вызван в сборную России

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Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Россияне проведут три встречи: 24 марта – на выезде с Мальтой, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.

Станислав Черчесоввызвал в расположение команды 27 футболистов, среди которых были и новые имена. Например, голкипер «Рубина» Юрий Дюпин заменил в команде Маринато Гильерме, который приглашения не получил. Или же защитник «Рубина» Илья Самошников, который четыре года назад играл в любительской лиге чемпионата Москвы. Даниил Фомин из «Динамо», Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Резиуан Мирзов из «Химок» в основной сборной уже были, однако на троих имеют меньше пяти сыгранных матчей, поэтому их смело можно ставить в один ряд с Дюпиным и Самошниковым.

Представителей екатеринбургского «Урала» в ближайших матчах сборной России мы не увидим, зато приглашение получил уроженец Каменска-Уральского, защитник «Краснодара» Игорь Смольников. Он принимал участие в домашнем чемпионате мира, но запомнился лишь тем, что за тридцать минут в матче против Уругвая схлопотал две жёлтые карточки и был удалён. После ЧМ-2018 Смольникова не вызывали больше двух лет, лишь осенью 2020 года Игорь вновь заслужил доверие тренерского штаба и оказался в заявке на матчи Лиги наций.

Стоит отметить, что в сборную вызваны три «легионера»: Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр Головин из «Монако» будут помогать команде в атаке, а Александр Жиров из «Зандхаузена» и Фёдор Кудряшов из «Антальяспора» сыграют в оборонительной линии. В нападение Станислав Черчесов взял трёх игроков, похожих по стилю игры: в команду вернулся Артём Дзюба, также приглашение получили Александр Соболев из «Спартака» и Антон Заболотный из «Сочи».

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