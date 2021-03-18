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18 марта 2021, 23:03

"Урал" в Москве разгромно уступил "Спартаку"

Фото: Пресс-служба Урала

Фото: Пресс-служба Урала

Футбольный клуб "Урал" потерпел поражение в Москве. "Шмели" крупно проиграли московскому "Спартаку" - 1:5.

Началось все уже на 11-й минуте: Джордан Ларссон получил мяч на фланге, сместился в центр и точно пробил издали, заставив капитулировать Ивана Коновалова. Продолжил голевую феерию "Спартака" Промес: Квинси в штрафной площади накрутил Игоря Калинина и пробил в дальний угол ворот. Уже в дополнительное время к первому тайму "Урал" получил пенальти в свои ворота, и Александр Соболев сделал счёт 3:0.

Во второй половине матча "шмелям" удалось сократить отставание: Эрик Бикфалви был точен с пенальти. Однако на ход игры это не повлияло. Джордан Ларссон забил ещё один гол, а в самой концовке Соболев ещё раз реализовал пенальти - 5:1.

Областная газета Свердловской области

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