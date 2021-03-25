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Спорт / Футбол
25 марта 2021, 16:39

Сборная России победила Мальту, но не убедила своей игрой

Футболисты на поле

Александр Головин был признан лучшим игроком матча против Мальты Фото: Константин Рыбин/Медиаслужба РФС

Сборная России по футболу начала с победы отборочный турнир к ЧМ-2022. Подопечные Станислава Черчесова на выезде не без труда обыграли скромную Мальту – 3:1.

Конечно, от стартового матча российской команды болельщики ожидали более яркой игры, нежели получилось на самом деле. Тренерский штаб вернул в состав Артёма Дзюбу, и также вернул ему капитанскую повязку. Форвард доверие оправдал: и гол забил, и результативную передачу отдал. Но при этом всё равно выглядел довольно блекло, как и вся команда. На первых минутах хозяева и вовсе контролировали мяч, проводили хорошие комбинации, и именно у ворот Антона Шунина возникали первые опасные моменты игры. Правда, затем россиянам всё же удалось отличиться, причём дважды, и в обоих случаях ужасно сыграл голкипер Мальты, который не выручил свою команду.

Казалось, что дальше пойдёт повеселее, но россияне не бросились добивать соперника. Напротив, в перерыве футболисты Мальты завелись и сумели даже один гол отыграть. Мало того, хозяева могли и вовсе сравнять счёт, в нескольких опасных эпизодах нашей команде просто повезло. Вот умора была бы: сыграть вничью с командой, где практически нет профессиональных футболистов! В итоге россиянам удалось выстоять, а под занавес матча Александр Соболев установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Конечно, такая игра сборной настораживает. Но, наверное, нужно сделать скидку на то, что это был всё-таки первый матч отборочного турнира, да и соперник позволял играть расслабленно. Тем более, что основные конкуренты за заветную путёвку на чемпионат мира и вовсе сделали осечки в матчах первого тура. Фаворит нашей группы, финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии неожиданно уступила Словении – 0:1. А крепкая сборная Словакии на выезде не сумела переиграть Кипр – 0:0.

Таким образом, россияне после первого тура возглавляют турнирную таблицу с тремя очками. У словенцев также три очка, но по дополнительным показателям они уступают команде Станислава Черчесова. Словаки и киприоты делят третье и четвёртое место, а Хорватия и Мальта замыкают таблицу.

В этой международной паузе сборной России предстоит провести ещё два поединка. В субботу, 27 марта, наша сборная примет в Сочи сборную Словении, а 30 марта российские футболисты сыграют на выезде против Словакии.

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  • Опубликовано в №052 от 26.03.2021 
Областная газета Свердловской области
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