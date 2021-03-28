Сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

Матч закончился со счётом 2:1. Фото: Алексей Кунилов.

Команда Станислава Черчесова одержала вторую победу к ряду в отборе на ЧМ-2022. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Российская команда принимала гостей из Словении через три дня после победного выезда в Мальту. Счёт в матче на 26 минуте открыл форвард Санкт-Петербургского "Зенита" Артём Дзюба, умело разобравшись с мячом в чужой штрафной площади.

Спустя ещё девять минут Дзюба удвоил преимущество россиян. Однако позже ответный мяч провёл нападающий словенской сборной Йосип Иличич, установив окончательный счёт матче 2:1.

Отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2022 года стартовал для россиян успешно. Российская сборная лидирует в своей отборочной группе, набрав шесть очков по результатам двух встреч. Дальше им предстоит сыграть с командой Словакии (в гостях) 30 марта.

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