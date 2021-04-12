Очередная молодость Погребняка

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью в выездном матче против московского «Динамо». Встреча получилась яркой и завершилась со счётом 2:2.

По большому счёту, екатеринбургский клуб уже доигрывает сезон. В зону стыков «Урал» может попасть только если полностью провалит концовку чемпионата, а аутсайдеры начнут побеждать во всех матчах. При этом и выше в турнирной таблице «шмелям» особо не подняться, максимум – на несколько позиций, которые абсолютно ничего не дадут. Поэтому мысленно команда уже готовится к следующему сезону.

И тем удивительнее, что в отсутствие из-за травм Эрика Бикфалви, Отмана Эль Кабира, Дениса Кулакова «Урал» выдаёт вторую добротную игру подряд. Хочется спросить, где же вы были раньше, но этот вопрос, скорее, риторический. Если домашняя победа в матче с тульским «Арсеналом» сенсационной не была, то вот ничья в выездной игре с «Динамо» вполне себе неожиданна. Москвичи в последнее время набрали очень хороший ход, ведут борьбу за Еврокубки и за медали чемпионата и, конечно, были явными фаворитами в игре с «Уралом».

Но уже в первом тайме стало понятно, что лёгкой прогулки у «Динамо» не получится. Екатеринбуржцы смотрелись очень неплохо и по моментам не уступали сопернику. Более того, именно «Урал» в самой концовке первого тайма открыл счёт в матче. Даниэль Мишкич сделал подачу в штрафную площадь соперника, где Павел Погребняк сначала пробил головой, Антон Шунин с ударом справился, а вот с добиванием того же Погребняка голкипер «Динамо» сделать ничего не смог.

Правда, уже через две минуты после начала второго тайма «Динамо» счёт сравняло: Иван Ордец подкараулил отскок в чужой штрафной площади и вколотил мяч под перекладину. И неизвестно, как бы сложилась игра, если бы хозяева через несколько минут после того, как сравняли счёт, не остались в меньшинстве. Себастьян Шиманьски получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Долгое время команды боролись за инициативу в этой встрече, и опасных моментов особо не возникало. Но ближе к концовке москвичи сумели выйти вперёд: Константин Тюкавин накрутил защитников «Урала» и отдал пас на Арсена Захаряна, который точно пробил в дальний угол. И если у «Динамо» в этом матче за результат отвечала молодёжь, то «шмелей» спасла старая гвардия в лице Павла Погребняка. 37-летний нападающий весной смотрится очень хорошо, именно его три гола принесли «Уралу» четыре очка в двух последних матчах. И как знать, возможно, переживающий очередную молодость Погребняк летом подпишет с командой новый контракт.

Ничья с «Динамо» не повлияла на турнирное положение «Урала». «Шмели» продолжают располагаться на 12-й строчке в таблице. Следующий матч екатеринбуржцы проведут дома: 18 апреля подопечные Юрия Матвеева примут казанский «Рубин».

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