«Синара» выиграла регулярный чемпионат Суперлиги

В активе "Синары" 20 побед в текущем регулярном сезоне Суперлиги. Фото: Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две выездные победы над нижегородским «Торпедо». Этот успех позволил екатеринбуржцам досрочно стать победителями регулярного чемпионата сезона 2020/2021.

Несмотря на то что «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, екатеринбуржцам пришлось тяжело в обеих встречах. В первой и вовсе интрига держалась практически весь матч. Хозяева открыли счёт в первой половине встречи, но до перерыва Дмитрий Прудников выровнял положение команд. Во втором тайме игра была напряжённой, «Синара» забила дважды подряд, но «Торпедо» далеко не отпускало соперника, отыграло один мяч и было близко к тому, чтобы и вовсе счёт сравнять. Но капитан екатеринбургской команды Сергей Абрамов не позволил встрече дойти до нервной концовки, забил свой очередной гол в чемпионате и принёс команде победу – 4:2.

Во второй встрече «Торпедо» вновь навязало борьбу лидеру чемпионата. «Синара» забила первой, однако затем дважды пропустила. На перерыв ушли при счёте 3:2 в пользу екатеринбургской команды, и интрига в матче была жива. Но во втором тайме нижегородцы пытались спасти положение, выпуская вместо вратаря пятого полевого игрока, и гости их за это наказывали, поражая пустые ворота. Во втором тайме «Синара» забила ещё четыре мяча и довела дело до победы – 7:3.

Таким образом, «Синара» укрепила свои позиции в турнирной таблице Суперлиги. Екатеринбуржцы занимают первую строчку и за тур до конца стали победителями регулярного чемпионата. На данный момент в активе «Синары» 64 очка после 30 матчей, и даже если подопечные Евгения Давлетшина проиграют две последние игры регулярки (8 и 9 мая екатеринбуржцы примут «Новую генерацию»), они всё равно останутся на первом месте. По очкам «Синару» может догнать только московский клуб КПРФ, который в этом случае уступит первую строчку по дополнительным показателям (в личных встречах екатеринбуржцы имеют преимущество). И при этом уже точно известен соперник «Синары» по первому раунду плей-офф: им станет всё то же нижегородское «Торпедо», которое займёт по итогам регулярного чемпионата восьмое место.

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