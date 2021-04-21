В Екатеринбурге наградили победителей регионального этапа конкурса "Россия - футбольная страна"

Фото: Пресс-служба РФС

Российский футбольный союз (РФС) запустил смотр-конкурс среди организаторов массового футбола «Россия - футбольная страна!». Накануне в Екатеринбурге состоялось награждение регионального этапа, победители которого выйдут на межрегиональный уровень.

"Участвовать в конкурсе могут как физические лица, реализующие различные проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, привлекающие граждан к игре и её разновидностям. Победители получат призы от РФС и национальной сборной России и денежные гранты, а также будут приглашены на финал Кубка России для награждения", - говорилось в условиях конкурса, опубликованных на сайте РФС.

Принять участие можно было в восьми номинациях: "Лучший проект в области развития массового футбола", "Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин", "Лучшая любительская лига", "Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола", "Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола", "Лидер в области развития массового футбола" и "Лучшая региональная федерация футбола в области развития массового футбола". Соответственно, победители регионального этапа проходят в межрегиональный этап, ну а далее - национальный этап.

В Свердловской области оценочная комиссия состояла из представителей Федерации футбола региона, председателем которой стал Виктор Клепиков. Всего поступило 12 заявок в шести номинациях конкурса. Участникам не просто необходимо было заполнить форму заявки, но и подготовить презентацию, содержащую подробный рассказ о деятельности проекта.

Победителей свердловского этапа наградил президент федерации футбола области Григорий Иванов. Лучшим проектом в области развития массового футбола был признан мини-футбольный "Турнир памяти" (памяти уральских спортсменов-футболистов), ставший ежегодным. Если в первом турнире принимали участие всего 60 человек, то в последнем - 620. Любительские команды из городов Свердловской области сначала проходят через отборочный этап, а затем две лучшие команды из города попадают на большой финал в екатеринбургском ДИВСе.

Среди проектов, направленных на развитие женского массового футбола, победило спортивное общество «Реформа». Оно представляет собой сразу несколько женских футбольных клубов: от основной команды "ReForma Team" до команды для начинающих "ReForma Start". Сейчас в спортивном обществе занимаются около 80 девушек, которые не только тренируются, но и выступают на турнирах различного уровня.

Помимо этого, среди победителей регионального этапа оказался проект "Лига футбола ЦП", благодаря которому дети с ограниченными возможностями могут заниматься футболом (в прошлом году футболисты из проекта впервые участвовали в чемпионате России). Также члены жюри отметили проект "Дворовый футбол" ЦДО Первоуральска как лидера в области развития массового футбола и частный футбольный клуб "Арсенал" из Каменска-Уральского, который признали лучшей любительской командой. Ну, а победителем среди любительских футбольных лиг стало открытое первенство Свердловской области по мини-футболу.

Все победители отправятся на межрегиональный этап, где члены жюри будут также отбирать лучшие проекты для национального этапа. Стоит отметить, что проекты, занявшие первые места на всероссийском уровне, получат шанс принять участие в соответствующих номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.