Революции в футболе не случилось: проект Суперлиги провалился

Мировой войны в клубном футболе не случилось. Кто знает, может быть, топовые команды договорятся об улучшении условий с УЕФА и продолжат выступать в традиционных еврокубках. Фото: пресс-служба УЕФА.

В европейском футболе могли случиться глобальные перемены, последствия которых разгребали бы ещё долго. Речь идёт про создание топовыми европейскими клубами нового турнира – Суперлиги.

В ночь с воскресенья на понедельник было объявлено о появлении Суперлиги, которая должна стать конкурентом Лиги чемпионов. Среди основателей – 12 грандов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Ещё три основных участника должны были добавиться позже, а пять команд входили бы в турнир через отбор. Организаторы турнира планировали игры в будние дни (параллельно с Лигой чемпионов), чтобы на выходных продолжать борьбу в своих национальных чемпионатах.

В чём мотивация? Естественно, в одном – в деньгах. Топовые клубы за время пандемии понесли большие убытки из-за пустых стадионов и начали искать пути дополнительного заработка. Они обратились в УЕФА с претензиями: представители грандов считали (и считают), что их клубы получают слишком малый процент от всех доходов от еврокубков. Европейские футбольные гиганты не захотели делиться деньгами на развитие малых клубов (часть прибыли от еврокубков уходит на выплаты клубам, не попавшим в финальную часть розыгрыша, например, российским). Да и с телетрансляций, как посчитали владельцы топовых европейских клубов, команды зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы. Отсюда и идея со своим турниром, где будут только матчи с яркими вывесками, большие деньги спонсоров и миллиарды долларов на телетрансляциях.

Естественно, такой вариант не устроил УЕФА: если убрать из Лиги чемпионов 12 вышеперечисленных команд, то что останется? Федерация стала угрожать штрафами и санкциями и клубам Суперлиги, и игрокам: мол, все участники Суперлиги будут дисквалифицированы из всех национальных чемпионатов, а также футболистам будет запрещено играть за национальные сборные. Конечно, это был опасный шантаж от УЕФА, ибо без грандов национальные чемпионаты потеряют свою ценность, а без топовых игроков никто не будет смотреть ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира. За УЕФА вступились не только национальные ассоциации, но и болельщики по всему миру. Команды Суперлиги подверглись жесточайшей критике со всех сторон и оказались перед выбором: деньги или репутация. Победило второе, клубы один за другим стали объявлять о выходе из турнира, который, по сути, ещё не начался (старт был запланирован на август), и в итоге Суперлигу приостановили.

Мировой войны в клубном футболе не случилось. Кто знает, может быть, топовые команды договорятся об улучшении условий с УЕФА и продолжат выступать в традиционных еврокубках. А возможно, организаторы подойдут к идее создания Суперлиги более ответственно, будет разработан план с конкретными идеями и спонсорами. И тогда переворот в футболе всё же случится.

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