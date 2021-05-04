«Урал» в элите ещё на год. Ждём перемен?

«Урал» обезопасил себя от стыковых матчей за два тура до конца чемпионата. Фото: Пресс-служба «Урала»

В российской футбольной Премьер-лиге завершился 28-й тур. За два матча до конца чемпионата екатеринбургский «Урал» официально сохранил прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

Весь сезон, начиная с летних сборов, командой руководил Юрий Матвеев. В команде он уже очень давно, работал в тренерских штабах многих наставников «Урала», сам возглавлял вторую команду. Периодически во время «пересменки» тренеров Юрий Александрович временно возглавлял основную команду, но было это ненадолго. И вот после отставки Дмитрия Парфёнова президент клуба Григорий Иванов решил дать шанс поработать Матвееву.

Никаких задач перед командой не стояло, что, собственно, в стиле «Урала». Григорий Викторович не любит говорить о задачах на сезон, поэтому «сохранить прописку и быть как можно выше в таблице» – примерно так звучат основные установки. Матвеев начал свою работу с того, что решил укреплять защиту. Был взят в аренду голкипер Илья Помазун, приобретены защитники Владимир Рыков, Стефан Страндберг. И если посмотреть на сухую статистику, то действительно «Урал» пропустил в нынешнем сезоне гораздо меньше, чем в прошлом (даже учитывая, что осталось провести ещё два матча). Но после того как зимой московский ЦСКА забрал из аренды Помазуна, стало понятно, что именно благодаря действиям Ильи «Урал» пропускал меньше. При этом проблемы в обороне как были в прошлом сезоне, так и остались в нынешнем.

Причём «шмели» стали меньше не только пропускать, но и забивать. «Урал» начал сезон, по сути, с двумя нападающими: Андреем Панюковым и Павлом Погребняком. Панюков осенью часто травмировался, и тренерский штаб был вынужден выпускать в стартовом составе 37-летнего Погребняка, который даже не проходил сборы с командой. На что был расчёт и как с таким планом можно претендовать на что-то большее, чем просто сохранение прописки – непонятно. Зимой, кстати, «Урал» также не купил нападающего. Артём Максименко, который мог бы выходить в стартовом составе, сидит на скамейке запасных, а Рамазан Гаджимурадов и Ильдрен Ибрахимай всё же фланговые атакующие игроки. Поэтому и весной на поле появлялся Погребняк, который, кстати, провёл несколько очень неплохих матчей.

По большому счёту, «Урал» выполнил свою основную задачу ещё в начале весенней части чемпионата. Но не за счёт какой-то своей уверенной игры, а за счёт того, что у четвёрки команд, которые замыкают таблицу, дела обстоят совсем плохо. Поэтому, имея запас в восемь-десять очков от зоны стыков, «Урал» просто доигрывал сезон. Екатеринбуржцы отняли очки у «Динамо», которое ведёт борьбу за Еврокубки, при этом провели невнятные игры против «Ахмата» (1:1) и «Химок» (0:1). Есть ещё призрачные шансы обойти тот же «Ахмат», который также доигрывает сезон, но скорее всего «шмели» так и закончат чемпионат на двенадцатом месте.

Хороший ли это результат? Однозначно нет. С тем потенциалом, что есть у «Урала», можно и нужно бороться за более высокие места. Тем более что новый председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский заявил, что в ближайшие два-три года бюджет «Урала» будет увеличен чуть ли не вдвое, и задачи перед командой будут стоять куда более высокие. Что ж, один год уже прошёл.

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