Сергей Абрамов ведёт «Синару» к титулу

Сергей Абрамов забил в ворота «Торпедо» семь мячей в четырёх матчах регулярного чемпионата. Фото: Пресс-служба «Синары»

Сегодня, 14 мая, екатеринбургский мини-футбольный клуб стартует в плей-офф российской Суперлиги. Первым соперником подопечных Евгения Давлетшина на пути к трофею будет нижегородское «Торпедо».

«Синара» в этом сезоне на фоне остальных команд Суперлиги показывает завидную стабильность. Если исключить два поражения от «Норильского никеля» во втором туре, когда вся основа екатеринбургской команды находилась на карантине, а вместо неё играла молодёжь, то регулярный чемпионат «Синара» провела очень уверенно. Внезапно стали буксовать прошлогодние финалисты турнира – «КПРФ» и «Газпром-Югра», которые вдобавок вылетели из Лиги чемпионов. Причём буксовали так, что заняли по итогам регулярного чемпионата четвёртое и пятое места соответственно и сойдутся между собой уже в первом раунде плей-офф. Вот такой неожиданный сезон получается.

«Синара» же на фоне всех остальных выглядит явным фаворитом. Капитан команды Сергей Абрамов, которого так не хватило екатеринбуржцам в прошлогоднем плей-офф в матчах против «Газпрома-Югры» (Сергей отсутствовал из-за перенесённой операции), набрал просто фантастическую форму. В регулярном чемпионате Абрамов провёл 28 матчей, в которых наколотил 40 мячей, не раз признавался лучшим игроком месяца в Суперлиге. Кстати, Сергей дебютировал в чемпионате России в 2008 году, тогда екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара» выиграл своё первое чемпионство. На следующий сезон «ВИЗ» повторил свой успех, а дальше наступила пауза: заветного трофея в Екатеринбурге не было более десяти лет.

И сейчас «Синара», которую тащит за собой Сергей Абрамов, как никогда, близка к тому, чтобы как минимум вернуть себе звание чемпионов страны. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы сыграют с нижегородским «Торпедо», которое по ходу регулярного чемпионата обыграли четыре раза (7:3, 7:4, 4:2, 4:2). Первые два матча в серии до трёх побед пройдут в Екатеринбурге сегодня, 14 мая, и завтра, 15 мая, на площадке ДИВСа «Уралочка».

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