«Синара» в шаге от полуфинала

Сергей Абрамов и Валерий Дёмин забили на двоих пять голов в двух матчах против "Торпедо". Фото: Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургский клуб «Синара» уверенно стартовал в плей-офф мини-футбольной Суперлиги. Подопечные Евгения Давлетшина дважды обыграли нижегородское «Торпедо» в рамках четвертьфинальной серии турнира.

В плей-офф екатеринбуржцы вышли с первого места по итогам регулярного чемпионата, поэтому серия до трёх побед стартовала двумя встречами в столице Урала. В первой же игре «Синара» подтвердила статус фаворита противостояния и разгромила своего соперника. Валерий Дёмин открыл счёт уже на второй минуте матча, правда, затем долгое время счёт оставался неизменным. Екатеринбургский клуб полностью владел инициативой, создавал огромное количество моментов у чужих ворот, и в последние пять минут первого тайма сумел забить ещё три раза: дважды отличился Валерий Дёмин, ещё один гол на свой счёт записал Максим Герасимов. Во второй половине встречи «Синара» продолжала забивать, голами отметились Антон Соколов, Дмитрий Прудников, Павел Карпов. А капитан екатеринбургской команды Сергей Абрамов забил потрясающий по красоте гол, элегантно перекинув мяч через голкипера. Как итог – уверенная победа «Синары» со счётом 8:0.

Во второй встрече «Торпедо» оказало хозяевам упорное сопротивление. В первом тайме Сергей Абрамов и Антон Соколов позволили «Синаре» уйти в отрыв, однако во втором тайме гости один мяч отыграли и сократили отставание до минимума. Последнее слово в матче осталось за хозяевами: подопечные Евгения Давлетшина воспользовались удалением у соперника и Максим Герасимов установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Серия до трёх побед перемещается в Нижний Новгород при счёте 2:0 в пользу «Синары». Третий матч состоится 19 мая, четвёртый, если понадобится, – 20 мая. В других четвертьфиналах хозяева также одержали две победы: «Норильский никель» оказался сильнее «Новой генерации» (4:1 и 5:3), «КПРФ» переиграл «Газпром-Югру» (3:1 и 1:0), а «Тюмень» взяла верх над «Динамо-Самарой» (3:0 и 3:1).

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