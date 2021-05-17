«Локомотив» не мог забить «Уралу» вплоть до последней минуты, и это при том, что у екатеринбуржцев было два удаления. Фото: Пресс-служба "Урала"

В минувшее воскресенье завершился чемпионат России по футболу. В заключительном туре решалась как судьба путёвок в Еврокубки, так и судьба прописки в Премьер-лиге на следующий сезон.

Незадолго до последнего тура в РПЛ стало известно, что «Оренбург» и «Алания», которые заняли второе и четвёртое места соответственно в ФНЛ, не прошли лицензирование и не смогут претендовать на повышение в классе. Российский футбольный союз принял решение, что в Премьер-лигу на следующий сезон зайдут «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место), а стыковых матчей между командами ФНЛ и РПЛ не будет. Таким образом, тульский «Арсенал», располагавшийся на тринадцатом месте перед заключительным туром, сохранил место в элитном дивизионе на следующий сезон, а за оставшуюся спасительную путёвку будут бороться «Уфа» и «Ротор».

Не обошлось в заключительном туре и без скандалов. По регламенту, все матчи должны были начаться в одно время, однако встречу в Уфе, где местная одноимённая команда принимала «Арсенал», задержали на два часа из-за жаркой погоды. Соответственно, «Уфа» была заранее в выигрышном положении, так как знала исход всех остальных встреч. «Ротор» же проводил выездной матч с «Рубином», который боролся за Еврокубки, и, несмотря на то, что клуб из Волгограда был аутсайдером, именно «Ротор» забил первым и вёл вплоть до добавленного времени. Но заполучить нужные три очка ему не удалось: в компенсированное время «Рубин» заработал пенальти и сравнял счёт. Поэтому «Уфе» для сохранения прописки необходимо было не проиграть тульскому «Арсеналу», и с этой задачей уфимцы справились, одержав победу со счётом 2:1. Таким образом, Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона покидают «Ротор» и «Тамбов».

Не менее жаркая борьба развернулась за второе место, которое давало право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Спартак», который шёл вторым до заключительного тура, должен был не проиграть в Грозном «Ахмату» для того, чтобы сохранить свою позицию. Но, к удивлению многих, грозненцы забили «Спартаку» два безответных мяч ещё в первом тайме, что добавило интриги в борьбу за лигочемпионскую путёвку. Параллельно московский «Локомотив» играл с «Уралом», который уже потерял любую турнирную мотивацию («шмели» сохранили бы 12-е место при любом исходе), и в случае собственной победы и осечки «Спартака» мог вырваться на второе место. Но подопечные Юрия Матвеева, к большому удивлению всех, оказали железнодорожникам сопротивление, «Локомотив» не мог забить «Уралу» вплоть до последней минуты, и это при том, что у екатеринбуржцев было два удаления. Лишь на 89-й минуте встречи «Локомотив» сумел отличиться и добыть победу, которая, правда, ничем ему не помогла: «Спартак» сумел отыграться в Грозном и сохранить за собой второе место. «Локомотив» занял третье место и как победитель Кубка страны получил право сыграть в следующем году в Лиге Европы. Также в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций, в следующем сезоне Россию представят «Рубин» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятое места в турнирной таблице.

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