Дмитрий Песков: можем только мечтать о выходе России в финал Евро

"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", – заявил Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков оценил шансы российской сборной по футболу выйти в финал Евро. Соответствующий комментарий он дал сегодня.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что наша сборная дойдёт до финала чемпионата Европы по футболу, представитель Кремля заявил следующее: "Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем".

Дмитрий Песков также заявил, что у главы государства пока нет планов посетить матчи Россия – Бельгия и Россия – Финляндия, которые состоятся в Санкт-Петербурге 12 июня и 16 июня соответственно.

"Но это же дело такое: если будет принято решение, естественно, Президент посетит матч, но пока в графике этого нет", – передаёт слова пресс-секретаря Президента РФ ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В списке значатся Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей – Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша 23 июня и четвертьфинал 2 июля.

Ранее "Областная газета" сообщала, что тренерский штаб сборной России определился с расширенным составом футболистов, которые примут участие в подготовке к чемпионату Европы. Станислав Черчесов вызвал в расположение национальной команды 30 игроков, ещё семь человек находятся в резервном списке и могут быть вызваны в случае травм основных футболистов. А на сам чемпионат Европы отправятся 26 человек, которых утвердят уже после сборов.

Читайте также:

Банк России выпустит более 10 тысяч памятных монет "Чемпионат Европы по футболу".