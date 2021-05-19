Юрий Матвеев: "Если тренер опустил руки - это всё, конец. Команда это чувствует"

Фото: пресс-служба "Урала"

В июне 2020 года после вылета футбольного клуба "Урал" из Кубка России (поражение от "Химок" со счётом 1:3) бывший главный тренер команды Дмитрий Парфёнов был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначили екатеринбуржца Юрия Матвеева. Казалось бы, ничего особенного, Юрий Александрович уже не раз подхватывал команду до тех пор, пока руководство клуба не определялось с кандидатурой нового главного тренера. Однако в этот раз президент "Урала" Григорий Иванов решил довериться Матвееву и именно его сделал наставником команды. "Урал" занял по итогам сезона 12-е место и сохранил прописку в Премьер-лиге. Своими впечатлениями от первого полноценного сезона в роли главного тренера "Урала" Юрий Матвеев поделился с "Областной газетой".

"Обида на ЦСКА за историю с Помазуном была"

- Юрий Александрович, для вас это был первый полноценный сезон в качестве главного тренера "Урала". Как можете его оценить для себя лично и в плане результатов команды?

- Результаты можно увидеть в таблице, команды там располагаются в зависимости от набранных очков. "Урал" занял 12-е место, так и оценим. Конечно, где-то не всё получилось, где-то недобрали очков, хотя по структуре игры должны были побеждать. Например, с "Уфой" не смогли одержать победу, хотя играли в большинстве, в игре с "Тамбовом" не смогли вскрыть глухую оборону, хотя моменты были. А в целом, наверное, ровно прошли сезон, без спадов, срывов. Мы у всех отбирали очки: и у чемпиона, и у команд, которые попали в Еврокубки. Были хорошие, качественные матчи в нашем исполнении. Наверное, только два поражения по 1:5 от "Спартака" и "Зенита" выпадают из общей картины, неправильно сыграли в этих встречах.

- В прошлом году после поражения от "Химок" в Кубке России вы подхватили команду. Такое уже случалось раньше. Было понимание, что на этот раз вам дадут время поработать в качестве главного тренера?

- Честно говоря, никакого понимания не было. Нужно было просто взять и работать. Времени было очень мало, сезоны разделяли всего две недели. Плюс команда была недоукомплектована, в межсезонье нас покинули шесть человек. Поэтому думать времени не было, пришлось сразу браться за дело, просматривать потенциальных новичков, проводить тренировочный процесс, выстраивать структуру игры. Мы комплектовались уже по ходу сезона. Ко второму туру приехали Илья Помазун, Владимир Рыков, потом приобрели Бранко Йовичича, Даниэля Мишкича, СтефанаСтрандберга. Павел Погребняк вообще к одиннадцатому туру появился.

- Перед сезоном вы говорили о том, что нацелены на укрепление оборонительной линии. Удалось ли "Уралу" это сделать?

- Я думаю, что да. В этом году мы сыграли аж десять матчей "на ноль", команда прибавила в организации оборонительных действий. И поэтому "Урал" провёл гораздо больше стабильных матчей, за исключением, пожалуй, уже вышеупомянутых поражений от "Зенита" и "Спартака". Мы добавили в единоборствах, команда всегда была заряжена, настроена. Ну, и по пропущенным мячам мы заметно улучшили статистику. И это заслуга всей команды, так как я просил обороняться даже атакующих игроков.

- Аренда Ильи Помазуна была стопроцентным попаданием и, конечно, новый голкипер добавил уверенности всей обороне. Почему выбор пал на Илью? Ведь у него практически не было практики в ЦСКА, а "Урал" взял его на роль основного голкипера.

- Наш тренер по вратарям Андрей Шпилёв из всех кандидатов на роль голкипера выбрал именно Илью. Мы общались с Виктором Гончаренко, с тренером вратарей ЦСКА Сергеем Овчинниковым, и они дали хорошую характеристику на Помазуна. И действительно, мы не ошиблись с выбором: он провёл отличную осеннюю часть сезона и во многих играх нас выручал.

Илья Помазун помог "Уралу" в осенней части чемпионата России Фото: Пресс-служба "Урала"

- Есть обида на ЦСКА за то, что они вернули Помазуна под самое закрытие трансферного окна?

- В тот момент, наверное, обида была. А сейчас чего уж обижаться, это футбол. У них была непростая ситуация, они решили выйти из неё таким образом. Но, конечно, когда за один день до закрытия трансферного окна уезжает вратарь, на которого ты рассчитываешь, появляется лёгкое недопонимание.

- Григорий Иванов сказал, что "Урал" заинтересован в его аренде на следующий сезон, только без опции возврата по ходу сезона. Это действительно так?

- Переговоры по нему ведутся, я с ним лично разговаривал. Он сказал, что если у него не будет предложений из Европы, то приоритетным вариантом для него будет "Урал". Здесь ему комфортно.

"Восхищён Погребняком, он профессионал до мозга костей"

- Если с защитой более-менее ситуация стабилизировалась, то с атакой стали возникать проблемы. 26 забитых мячей - хуже только у "Тамбова" и "Ротора". В чём видите причину такой низкой результативности?

- В этом году у нас не было подготовительного периода. Плюс в осенней части чемпионата у атакующих игроков команды были различные травмы: и Эрик Бикфалви выбывал из строя, и Отман Эль Кабир. Отман очень мало сыграл в этом сезоне, почти всегда был или травмирован, или после травмы был не полностью готов. Андрей Панюков вроде бы хорошо начал сезон, выходил в стартовом составе, потом тоже повреждение, рецидив. Если бы все наши ведущие игроки были в строю, я думаю, результативность была бы лучше.

- Что касается Отмана Эль Кабира, действительно, в этом сезоне он почти не вылазил из лазарета, хотя раньше за ним такого не наблюдалось...

- Он в конце прошлого сезона получил травму, а дальше пошла череда мышечных повреждений. Не знаю, возможно, это связано с тем, что не было полноценной подготовки к сезону. Вот к заключительному матчу против "Локомотива" он подошёл в общей группе, но ход игры не дал его нам задействовать: мы получили два удаления, и нужно было укреплять оборону. Что касается его будущего, то скоро он будет проходить медицинское обследование, там и посмотрим, сможет ли он выступать на профессиональном уровне и помогать команде. Перед сезоном мы на него очень рассчитывали, даже не рассматривали никаких других футболистов на эту позицию. Но вышло как вышло.

- Во второй части чемпионата место в стартовом составе получал 37-летний Павел Погребняк. Как можете оценить его игру в столь солидном возрасте и есть ли какое-то понимание по его дальнейшей карьере?

- Я искренне восхищаюсь им, он профессионал до мозга костей. И в плане подготовки, и в плане тренировок, и в плане игры. Видно, что человек не просто отбывает номер, а действительно пашет на благо команды. По этой весенней части сезона к нему вообще нет вопросов. Мы часто через него выходили в атаку, он хорошо цеплялся за мяч, скидывал его партнёрам. И в прессинге он принимает участие наравне со всеми, несмотря на возраст. Контракт у него закончился, своё будущее он обсудит с руководством клуба.

Павел Погребняк был основным нападающим "Урала" в весенней части чемпионата России Фото: Пресс-служба "Урала"

- "Урал" завершил осеннюю часть на 12-м месте, было понятно, что зацепиться за Еврокубки уже вряд ли удастся, а у команд, которые располагались ниже, были проблемы. Получилось, что команда зависла в таком положении, что и вверх особо не подняться, и до зоны стыковых матчей есть запас. Не сказывалось ли отсутствие мотивации в турнирном плане на психологическом состоянии команды?

- Да что ж вы все мне про мотивацию! Меня перед каждым матчем спрашивают: "В чём ваша мотивация?". Вот мы вышли против "Локомотива" и пластались весь матч, при том, что у нас два удаления было. Мы живём и мыслим другими категориями. Есть завтра игра - готовимся к ней, изучаем противника. У нас мотивация - обыграть следующего соперника. Пусть мы были на 12-м месте после осенней части, но отрыв от зоны стыков был не таким большим, да и мы смотрели вверх, хотели подняться в турнирной таблице. Не всё, конечно, получилось, но с мотивацией у нас было всё в порядке. Последние игры сезона мы провели на высоком уровне.

"Оставили много сил в Краснодаре. Поэтому провалились в Кубке"

- В весенней части от "Урала" болельщики ждали дальнейшего продвижения в Кубке России, но команда провалилась в Уфе. У вас есть понимание, почему не получится кубковый матч?

- За два дня до этого мы провели тяжелейший матч в Краснодаре. Очень эмоциональный получился матч, вели в счёте, имели численное преимущество, но не удержали победный счёт (2:2). Много сил оставили там, много эмоций. Не хватило нам свежести, к сожалению.

- В зимнее трансферное окно "Урал" приобрел четырех футболистов, из них Арсен Адамов и Рамазан Гаджимурадов в весенней части чемпионата завоевали место в основе. Вас удивил прогресс этих футболистов? На сборах в контрольных матчах они не проявляли себя так ярко...

- Адамова мы взяли из молодёжного чемпионата России, Гаджимурадова и Максименко - из ФНЛ. Ребята никогда не играли на уровне Премьер-лиги, им нужно было время на адаптацию, нужно было привыкнуть к скоростям. Поначалу было тяжело. Первое время они даже не успевали поднимать голову - у них тут же забирали мяч. Кто быстрее к этому ритму привык - тот и играет. И Адамов, и Гаджимурадов адаптировались очень быстро, я, честно говоря, думал, что на это уйдёт гораздо больше времени. Постепенно парни стали получать больше игрового времени, хотя изначально были не готовы. У нас стояла задача омолаживать состав, есть большая группа футболистов, которым уже за 30 лет, поэтому в зимнее трансферное окно мы приобрели молодых игроков.

Рамазан Гаджимурадов после забитого гола в ворота "Ростова" Фото: Пресс-служба "Урала"

- Вы говорили, что Ильдрена Ибрахимая брали под основу, но он практически не играет. Он не подошёл клубу?

- Он качественный футболист - к этому вопросов нет. Опять же, дело в адаптации. Чемпионат Норвегии, откуда он перешёл, уступает по уровню нашему чемпионату. В плане тренировок, нагрузок. Поэтому он пока себя не совсем уверенно чувствует. В техническом плане он великолепный футболист, мы на него рассчитываем в будущем.

- Совсем недавно Григорий Иванов заявил, что у него есть доверие к тренерскому штабу и что вы будете готовить "Урал" к следующему сезону. Были ли по ходу нынешнего сезона моменты, когда чувствовали, что ещё пара неудачных матчей - и отставка будет близка?

- Конечно, посещали. Но я гнал эти мысли подальше от себя. Нужно было работать и готовиться к следующему матчу. Если ты опустишь руки - всё, это конец. Надо всегда работать, а дальше уже руководство будет доверять или нет. Команда тоже чувствует главного тренера, опустил он руки или нет. Мысли были разные, но мы продолжали работать. Хочется своему тренерскому штабу сказать спасибо, они со мной уже давно. Все вместе мы старались выполнять задачи, которые нам ставились.

- Ждать ли от "Урала" активной трансферной кампании летом? Или же усиления будут точечными? Ну, и в какие зоны хотелось бы приобрести новых футболистов?

- Конечно, трансферная кампания ведётся, мы работаем над этим каждый день. На днях соберёмся, обсудим круг новичков, которых мы хотели бы приобрести, определимся с проблемными зонами. Удастся ли всё воплотить в жизнь - другой вопрос. Всё будет зависеть от того, какие цели и задачи будут стоять перед командой и какие средства для их выполнения будут выделены.