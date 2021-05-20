«Синара» оступилась в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба "Торпедо"

Мини-футбольный клуб «Синара» не сумел оформить выход в полуфинал российской Суперлиги. В третьем матче серии против нижегородского «Торпедо» екатеринбуржцы уступили в овертайме – 4:5.

После двух матчей в Екатеринбурге серия до трёх побед переместилась в Нижний Новгород. Подопечные Евгения Давлетшина без особых проблем одержали две победы в домашних встречах, и мало у кого оставались сомнения в том, что «Синара» дожмёт соперника в третьей игре и оформит выход в полуфинал. И начало встречи соответствовало ожиданиям: екатеринбуржцы взяли мяч под свой контроль и уже к середине первого тайма вели со счётом 2:0: отличились Валерий Дёмин и Антон Соколов. Правда, нижегородцы, которым уже нечего было терять, сумели до перерыва вновь выровнять положение, причём второй гол «Торпедо» забило перед самой сиреной.

Во втором тайме «Синара» вновь обеспечила себе комфортный отрыв. Сначала Никита Фахрутдинов вывел екатеринбуржцев вперёд, а затем гол забил лучший бомбардир Суперлиги в текущем сезоне Сергей Абрамов. Казалось, что «Синара» уже не отдаст победу, «Торпедо» стало подключать пятого полевого, но успеха это не приносило вплоть до самой концовки встречи. За три минуты до финального свистка хозяева отыграли один мяч и под овации зрителей устроили настоящий штурм ворот Дмитрия Путилова, а за 30 секунд до финала матча сравняли счёт и перевели встречу в овертайм. В дополнительное время на волне успеха нижегородцы забили ещё раз и одержали волевую победу – 5:4.

– Вывод простой: мы бе-зобразно сыграли в оборонительных действиях, ведь пропустили четыре мяча в основное время матча. При такой игре в обороне тяжело добиваться побед. Уже говорил, что плей-офф – это абсолютно другое соревнование. Здесь каждая игра не за три очка, а за возможность двигаться дальше и проходить в следующий этап. Сейчас наша задача – быстро всё проанализировать, восстановиться и выйти пластаться за то, чтобы пройти в следующую стадию, – сказал после матча наставник «Синары» Евгений Давлетшин.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Синары». Четвёртая встреча также состоится в Нижнем Новгороде уже после подписания номера, а пятая, если потребуется, – в Екатеринбурге. Отметим, что в полуфинал Суперлиги сумели пробиться «Тюмень» и «Норильский Никель», а вот серия между «КПРФ» и «Газпромом-Югрой» продолжится: счёт 2:1 в пользу «КПРФ».

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