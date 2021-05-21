«Синара» и КПРФ сойдутся в борьбе за выход в финал

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» со второй попытки сумел оформить выход в полуфинал чемпионата России. Екатеринбургский коллектив в Нижнем Новгороде переиграл «Торпедо» (3:1) и завершил серию в свою пользу – 3:1.

После осечки в третьей игре («Синара» дважды вела по ходу встречи в два мяча, но упустила победу) подопечные Евгения Давлетшина столкнулись с отчаянным сопротивлением нижегородских футболистов и в четвёртом матче. «Торпедо» нечего было терять, поражение означало для них досрочное завершение сезона, поэтому хозяева под оглушительную поддержку зрителей на равных боролись с победителем регулярного чемпионата.

Гости сумели открыть счёт в середине первого тайма: Антон Соколов пяткой изящно перебросил мяч через голкипера «Торпедо» и вывел свою команду вперёд. Однако нижегородцам потребовалось всего несколько минут, чтобы счёт сравнять. Правда, на перерыв «Синара» всё же ушла в лидерах: Антон Соколов оформил дубль. В начале второго тайма Егор Иванов сделал счёт 3:1 в пользу «Синары». «Торпедо» активно пыталось спасти ситуацию, подключало пятого полевого игрока (что принесло ему успех в прошлом матче), однако выровнять положение нижегородцы так и не сумели. 3:1 в матче и 3:1 в серии – «Синара» вышла в полуфинал турнира.

Битва за выход в финал (а, значит, не только за медали, но и за путёвку в Лигу чемпионов) будет крайне непростая. В соперниках у екатеринбуржцев действующий чемпион страны – «КПРФ». Да, так получилось, что регулярный сезон и КПРФ, и «Газпром-Югра», прошлогодние финалисты турнира, провели не самым лучшим образом и оказались на четвёртой и пятой позиции соответственно, и сошлись уже на стадии четвертьфинала. «Коммунисты» переиграли своих соперников в четырёх матчах (3:1 в серии) и вышли в полуфинал на «Синару».

Понятно, что плей-офф – совершенно другое дело, как говорят сами спортсмены, – другой турнир. У «Синары» огромная мотивация пройти КПРФ в полуфинале. В этом году, когда у многих команд возникали проблемы, подопечные Евгения Давлетшина были самыми стабильными в чемпионате. В регулярке «Синара» на выезде дважды сыграла вничью с КПРФ (3:3 и 4:4), а вот в домашних стенах буквально стёрла московский коллектив – 7:1 и 6:1. Екатеринбуржцы не были в финале с сезона 2010/2011, трофей брали ещё раньше – в сезоне 2009/2010. Сейчас «Синара» находится в лучшей форме за последние годы, на счету Сергея Абрамова 43 гола в 32 матчах, голкипер Дмитрий Путилов показывает блестящую игру на последнем рубеже, да и в целом «Синара» смотрится очень неплохо. Когда, если не сейчас, возвращать долгожданный трофей в Екатеринбург и подарить своим фанатам матчи Лиги чемпионов?

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