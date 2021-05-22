Опубликован список бесплатных площадок для футбола и мини-футбола в Екатеринбурге

Поддержка и развитие городскими властями проекта «Спорт в каждый двор» позволило екатеринбуржцам активно проводить свободное время независимо от места жительства. Фото: Александр Зайцев.

Для жителей уральской столицы доступны 146 площадок для игр в футбол и мини-футбол. Власти города опубликовали список адресов.

По данным пресс-службы мэрии, в командные игры можно сыграть во всех семи районах города. А именно:

в Верх-Исетском районе спортобъекты расположены по следующим адресам: Металлургов, 10 а, Черепанова, 12, Ленина, 5, Папанина, 7/2, Токарей, 50/4, Медная, 15 (посёлок Медный), Пирогова, 4, Белореченская, 7, 13/1 и 34/1, Викулова, 33/1, 28 и 42, Гурзуфская, 32, Маршала Жукова, 11, Черепанова, 18 и 24, Шаумяна, 93 и 107, Ясная, 34/2, а также в парке имени XXII Партсъезда.

спортобъекты расположены по следующим адресам: Металлургов, 10 а, Черепанова, 12, Ленина, 5, Папанина, 7/2, Токарей, 50/4, Медная, 15 (посёлок Медный), Пирогова, 4, Белореченская, 7, 13/1 и 34/1, Викулова, 33/1, 28 и 42, Гурзуфская, 32, Маршала Жукова, 11, Черепанова, 18 и 24, Шаумяна, 93 и 107, Ясная, 34/2, а также в парке имени XXII Партсъезда. в Железнодорожном районе – Челюскинцев, 29, 60, 88 и 110, Кимовская, 4, Техническая, 53, Пехотинцев, 10 и 12, Мельковская, 2 б, Таватуйская, 11, Билимбаевская, 30 и 32, Стрелочников, 7, Свердлова, 34, Уткинская, 1, Строителей, 41 (посёлок Северка), Луначарского, 48, Мамина-Сибиряка, 8, Лётчиков, 11.

– Челюскинцев, 29, 60, 88 и 110, Кимовская, 4, Техническая, 53, Пехотинцев, 10 и 12, Мельковская, 2 б, Таватуйская, 11, Билимбаевская, 30 и 32, Стрелочников, 7, Свердлова, 34, Уткинская, 1, Строителей, 41 (посёлок Северка), Луначарского, 48, Мамина-Сибиряка, 8, Лётчиков, 11. в Кировском районе – Мурзинская, 28, Академическая, 11 а, Высоцкого, 6, 10 и 30, Комсомольская, 8, Малышева, 137 б, Данилы Зверева, 34, Советская, 22/2, Шарташская, 9 а, Блюхера, 45, Восточная, 34, Гагарина, 27, 40-летия Комсомола, 10, Ленина, 69 а и 103, Мичурина, 49, Первомайская, 35 и 72, Советская, 41, 19/3 и 52.

– Мурзинская, 28, Академическая, 11 а, Высоцкого, 6, 10 и 30, Комсомольская, 8, Малышева, 137 б, Данилы Зверева, 34, Советская, 22/2, Шарташская, 9 а, Блюхера, 45, Восточная, 34, Гагарина, 27, 40-летия Комсомола, 10, Ленина, 69 а и 103, Мичурина, 49, Первомайская, 35 и 72, Советская, 41, 19/3 и 52. в Орджоникидзевском районе – Банникова, 6, Индустрии, 32, Корепина, 30, Народного фронта, 85/2, улица Стачек, 61 и 19 а, Новаторов, 12, бульвар Культуры, 6 и 19 а, Кузнецова, 4, Ломоносова, 155, Старых большевиков, 52, Баумана, 24, Коммунистическая, 10 и 18, Таганская, 10 и 54, Уральских рабочих, 42 и 56, Черноярская, 10 а, Шефская, 61 и 87 а, Электриков, 10 и 26, Лобкова, 22-24.

– Банникова, 6, Индустрии, 32, Корепина, 30, Народного фронта, 85/2, улица Стачек, 61 и 19 а, Новаторов, 12, бульвар Культуры, 6 и 19 а, Кузнецова, 4, Ломоносова, 155, Старых большевиков, 52, Баумана, 24, Коммунистическая, 10 и 18, Таганская, 10 и 54, Уральских рабочих, 42 и 56, Черноярская, 10 а, Шефская, 61 и 87 а, Электриков, 10 и 26, Лобкова, 22-24. в Чкаловском районе – Агрономическая, 29, Белинского, 218/1, Военная, 10, Грибоедова, 26, Исетская, 10, Инженерная, 19, Крестинского, 49/2, Кузнецова, 1, Молотобойцев, 4, Мраморская, 38, Окружная, 4, Патриотов, 10, Родонитовая, 23 а, 28 и 36, Селькоровская, 80/1, Титова, 19, Трактористов, 17, Ферганская, 6, Чайковского, 86, Шварца, 12/2 и 16/1, Шишимская, 13.

– Агрономическая, 29, Белинского, 218/1, Военная, 10, Грибоедова, 26, Исетская, 10, Инженерная, 19, Крестинского, 49/2, Кузнецова, 1, Молотобойцев, 4, Мраморская, 38, Окружная, 4, Патриотов, 10, Родонитовая, 23 а, 28 и 36, Селькоровская, 80/1, Титова, 19, Трактористов, 17, Ферганская, 6, Чайковского, 86, Шварца, 12/2 и 16/1, Шишимская, 13. в Октябрьском районе – Байкальская, 52, Бажова, 99, Восточная, 84, Главная, 13-17 а, Испытателей, 15, Латвийская, 37, Ленина, 48, Мичурина, 206, Сажинская, 6, Онежская, 9, Хрустальная, 33, а также парк имени Павлика Морозова.

– Байкальская, 52, Бажова, 99, Восточная, 84, Главная, 13-17 а, Испытателей, 15, Латвийская, 37, Ленина, 48, Мичурина, 206, Сажинская, 6, Онежская, 9, Хрустальная, 33, а также парк имени Павлика Морозова. в Ленинском районе – Амундсена, 53, 61 и 73, Академика Бардина, 19, 29 и 32 а, Волгоградская, 35, Денисова Уральского, 4 и 7, Начдива Онуфриева, 30, Уктусская, 47, переулок Банковский, 8, Колокольная, 11, Малышева, 27, Московская, 35, Попова,15, Решетникова, 3/1, Серафимы Дерябиной, 49/1, Сурикова, 37, Фурманова, 112, Фрунзе, 93, Чкалова, 129, Цвиллинга, 18, а также парк «Зелёная роща».

Ранее начальник управления по физкультуре и спорту горадминистрации Людмила Фитина рассказывала «Областной газете», что перед муниципалитетом стоит амбициозная задача – к 2024 году увеличить количество занимающихся спортом до 55%. Для этого в рамках программы «Спорт в каждый двор» выполняется строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений.