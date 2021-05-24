ФК "Урал" обзавёлся советом попечителей

Евгений Куйвашев надеется, что создание совета поможет клубу существенно прибавить в следующем сезоне. Фото: департамент информполитики Свердловской области

У футбольного клуба "Урал" появился попечительский совет. В него вошли представители крупных компаний. Его помог организовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В совет вошли представители таких компаний как "ЕВРАЗ", "Сима-ленд", "Мотив", "Сбербанк" и "Уральские авиалинии". Возглавил совет совладелец компании "Общество Малышева 73" Константин Погребинский.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что у клуба есть поддержка со стороны болельщиков, государства и коммерческих партнёров. Это должно помочь команде в развитии.

"Екатеринбург – большой мегаполис, мы привлекаем сюда инвестиции, выставочные мероприятия и при наличии такого стадиона нам, конечно, нужен сильный футбольный клуб", – передаёт слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Совет будет стремиться объединить деловое сообщество региона и с их помощью развивать экономическую базу свердловского футбола. Одно из главных направлений совета – детско-юношеский футбол в регионе.

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов отметил, что создание совета позволит поднять профессиональный, детско-юношеский и массовый футбол в регионе на новый уровень. Он пообещал бросить все силы на подготовку молодых спортсменов и укрепление внутренних резервов клуба.

Напомним, на прошлой неделе Юрий Матвеев рассказал "Областной газете" о впечатлениях от первого сезона в роли главного тренера клуба.