«Синара» дважды одолела чемпиона

Екатеринбуржцы на правах победителя регулярного чемпионата начинали серию двумя домашними поединками, и в обоих накал страстей был на запредельном уровне. Фото: Павел Ворожцов.

Мини-футбольный клуб «Синара» успешно стартовал в полуфинальной серии российской Суперлиги. Подопечные Евгения Давлетшина в двух домашних поединках оказались сильнее действующего чемпиона страны – «КПРФ».

Безусловно, противостояние «Синары» и «КПРФ» вызывает большой зрительский интерес у любителей мини-футбола. Действующий чемпион страны встречается с победителем регулярного чемпионата этого сезона, и, конечно, победитель этой серии будет фаворитом и в финале турнира. Первый шаг (а если быть точнее – два) на пути к заветному финалу сделала «Синара». Екатеринбуржцы на правах победителя регулярного чемпионата начинали серию двумя домашними поединками, и в обоих накал страстей был на запредельном уровне. В первой игре команды устроили настоящую голевую феерию. «КПРФ» вёл со счётом 1:0 и 3:1, однако до перерыва екатеринбуржцы сумели выровнять положение дел. Во втором тайме уже «Синара», благодаря голу Никиты Фахрутдинова, вышла вперёд, но на последней минуте основного времени гостям всё же удалось спастись: «КПРФ» разыгрывал большинство, заменив вратаря на пятого полевого, и в одном из моментов мяч предательски залетел в ворота «Синары» от ноги капитана екатеринбургской команды Сергея Абрамова.

Фото: Павел Ворожцов

Правда, сам Абрамов и исправился уже в дополнительное время. Сначала Сергей забил очередной красивый гол, вколотив мяч после передачи Дмитрия Путилова, затем Дмитрий Прудников поразил пустые ворота гостей, а финальную точку поставил всё тот же Абрамов, легко разобравшись с защитой «КПРФ» – 7:4.

Фото: Павел Ворожцов

Во втором матче серии Сергей Абрамов вновь продемонстрировал, что находится в идеальной форме, и по разу в каждом тайме поразил ворота «КПРФ» (на счету капитана «Синары» 47 голов в 34 матчах сезона). Гости лишь в самой концовке сумели сократить отставание, но екатеринбуржцы удержали победный счёт. 2:1 в матче и 2:0 в серии в пользу «Синары».

Фото: Павел Ворожцов

Теперь команды перемещаются в Климовск, где 3 июня состоится третий матч серии. Если понадобится, то четвёртая игра пройдёт там же 4 июня. При равном счёте после четырёх встреч команды проведут решающий поединок в Екатеринбурге. В параллельной полуфинальной серии между «Норильским Никелем» и «Тюменью» счёт равный – 1:1.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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