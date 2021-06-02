Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в контрольном матче

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу провела товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Польшей - 1:1.

Поляки вышли вперёд в начале встречи, Якуб Сверчок поразил пустые ворота Антона Шунина. Россияне сумели вернуться в игру, захватить инициативу и сравнять счёт: Вячеслав Караваев поразил ворота поляков с острого угла. Во втором тайме команды имели возможности для взятия ворот, однако забить не сумели. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В субботу, 5 июня, россияне сыграют со сборной Болгарии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Динамо".