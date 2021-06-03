Матчи чемпионата Европы можно будет посмотреть в фан-зоне «Екатеринбург-Арены»

На большом экране болельщики смогут посмотреть только один матч. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала поддержать сборную России на чемпионате Европы по футболу можно будет в фан-зоне. Она откроется на «Екатеринбург-Арене», вход организуют со стороны улицы Татищева.

Там на большом экране будет показан только один матч - против Финляндии. Это связано с поздним началом матчей с участием сборной России на групповом этапе. Игру начнут показывать 16 июня в 18:00 по местному времени. В оргкомитете фан-зоны пояснили, что игры против Бельгии (12 июня в полночь) и Дании (21 июня в 23:00) не смогут транслировать на большом экране, так как это нарушит режим тишины и покоя.

Для гостей фан-зоны «Екатеринбург-Арены» приготовят развлекательную программу, которая стартует 16 июня уже в 15:00. Организаторы обещают большое красочное шоу, футбольные активности. Кроме того, как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, болельщики смогут подкрепиться на фуд-кортах.

В фан-зоне будут действовать противоковидные правила. Все организаторы в преддверии мероприятия сдадут ПЦР-тесты на коронавирус и будут работать в медицинских масках. Фан-зону решено заполнить с учетом возможности соблюдения полутораметровой социальной дистанции между болельщиками. Всех гостей праздника обеспечат масками и возможностью воспользоваться санитайзерами.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, предыдущий опыт организации фан-зон в Екатеринбурге, в том числе в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, показал, что такой формат «боления» востребован жителями Свердловской области. «Любовь к футболу, приобщение к здоровому образу жизни – это главное нематериальное наследие матчей ЧМ-2018, прошедших в Екатеринбурге. И, конечно, мы будем ретранслировать этот опыт на другие мегаспортивные события, которые проходят в России и за ее пределами», – подчеркнул министр.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020 был отложен на год. Он откроется 11 июня. В числе 24 команд, которые примут участие в турнире, будет и сборная России.

Как писала «Областная газета», сборная России по футболу 1 июня провела товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Польшей — 1:1. В субботу, 5 июня, россияне сыграют со сборной Болгарии. Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо».