Темы дня

Спорт / Футбол
3 июня 2021, 14:54

Сборная России по мини-футболу узнала соперников по группе чемпионата мира

Фото: Пресс-служба АМФР

Фото: Пресс-служба АМФР

12 сентября в Литве стартует чемпионат мира по мини-футболу. Накануне состоялась жеребьёвка группового этапа турнира.

Сборная России начнёт 12 сентября матчем против Египта. 15 сентября подопечные Сергея Скоровича сыграют с Узбекистаном, а 18 сентября – с Гватемалой. Две лучшие команды выйдут из группы в плей-офф. Завершится турнир 3 октября. Отметим, что чемпионат мира должен был состояться прошлой осенью, но из-за пандемии был перенесён.

«Сейчас тяжело дать однозначную оценку соперникам. Могу лишь подтвердить слова многих специалистов, что слабых команд не осталось. Кто-то берет индивидуальным мастерством, кто-то командной игрой, кто-то настроем. Надо понимать, что в Литве соберутся лучшие из лучших, каждый силён и каждый имеет здоровые амбиции. В конце концов, мы все, я имею в виду спортсменов и тренеров, заждались этого события, и эмоции будут переполнять», – приводит слова капитана сборной России и екатеринбургской «Синары» Сергея Абрамова Ассоциация мини-футбола России.

Напомним, что в элитном отборочном раунде чемпионата мира наша национальная команда заняла первое место. Россияне обыграли Словакию (7:1) и Хорватию (4:3), но проиграла Азербайджану (3:4).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.06.2021, 15:42 / Общество
Визовый центр Испании снова начал выдавать визы в Екатеринбурге
03.06.2021, 15:33 / Общество
Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара
03.06.2021, 15:23 / Культура
Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля
03.06.2021, 15:21 / Спорт
Станислав Черчесов определился с составом национальной команды на Евро
03.06.2021, 15:06 / Общество
В Екатеринбурге из-за вандалов пришлось ремонтировать фонтан у Главпочтамта