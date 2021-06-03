Сборная России по мини-футболу узнала соперников по группе чемпионата мира

Фото: Пресс-служба АМФР

12 сентября в Литве стартует чемпионат мира по мини-футболу. Накануне состоялась жеребьёвка группового этапа турнира.

Сборная России начнёт 12 сентября матчем против Египта. 15 сентября подопечные Сергея Скоровича сыграют с Узбекистаном, а 18 сентября – с Гватемалой. Две лучшие команды выйдут из группы в плей-офф. Завершится турнир 3 октября. Отметим, что чемпионат мира должен был состояться прошлой осенью, но из-за пандемии был перенесён.

«Сейчас тяжело дать однозначную оценку соперникам. Могу лишь подтвердить слова многих специалистов, что слабых команд не осталось. Кто-то берет индивидуальным мастерством, кто-то командной игрой, кто-то настроем. Надо понимать, что в Литве соберутся лучшие из лучших, каждый силён и каждый имеет здоровые амбиции. В конце концов, мы все, я имею в виду спортсменов и тренеров, заждались этого события, и эмоции будут переполнять», – приводит слова капитана сборной России и екатеринбургской «Синары» Сергея Абрамова Ассоциация мини-футбола России.

Напомним, что в элитном отборочном раунде чемпионата мира наша национальная команда заняла первое место. Россияне обыграли Словакию (7:1) и Хорватию (4:3), но проиграла Азербайджану (3:4).

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