Станислав Черчесов определился с составом национальной команды на Евро

Фото: Пресс-служба РФС

11 июня стартует перенесённый на год чемпионат Европы по футболу. Национальные команды, прошедшие отбор, постепенно публикуют составы футболистов, которые примут участие в турнире.

С окончательной заявкой определился и тренерский штаб сборной России. «Областная газета» уже писала о том, что изначально Станислав Черчесов вызвал в расположение команды 30 игроков, которые проходили тренировочные сборы в Австрии, а также приняли участие в товарищеском матче против Польши (1:1). Но заявка на Евро-2020 (да, турнир называется именно Евро-2020, хотя и пройдёт летом 2021 года) ограничена, и сыграть смогут только 26 человек. В итоге тренерскому штабу пришлось отсечь четверых футболистов. Первым стал Арсен Захарян, который испытывает проблемы со здоровьем. Также на Евро не поедет голкипер «Зенита» Андрей Лунёв (Станислав Черчесов возьмёт на турнир Юрия Дюпина, Матвея Сафонова и Антона Шунина) и защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.

Отметим, что первый матч на турнире сборная России проведёт 12 июня против Бельгии. Перед началом Евро подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против Болгарии (5 июня).

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