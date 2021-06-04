"Синара" обыграла "КПРФ" и вышла в финал чемпионата России впервые за десять лет

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб "Синара" оформил выход в финал чемпионата России. В третьем матче серии с "КПРФ" екатеринбуржцы одержали победу в серии пенальти - 3:2.

Третий матч серии получился упорным, как и предыдущие два. "Синара" по ходу встречи вела дважды: сначала Сергей Абрамов вывел свою команду вперёд, но хозяева сумели сравнять счёт. Затем Максим Герасимов вновь сделал задел для "Синары", но "коммунисты" выровняли положение и перевели дело в овертайм. В дополнительное время забитых голов не было и все решалось в серии пенальти. Дмитрий Путилов сумел отбить один удар, при этом игрок "КПРФ" не забил ещё один пенальти, против выше ворот. Екатеринбуржцы были точны в своих ударах и сумели одержать победу.

"Синара" вышла в финал впервые за десять лет. В решающем матче подопечные Евгения Давлетшина сыграют с победителем пары "Норильский Никель" - "Тюмень".