Защитник «Урала» Стефан Страндберг покидает команду

Всего за «Урал» норвежец провёл 31 матч и забил один гол. Фото: пресс-служба «Урала».

Защитник футбольного клуба «Урал» и сборной Норвегии Стефан Страндберг покидает Екатеринбург. У игрока закончился контракт, новое соглашение стороны не подписали.

Норвежский защитник уже дважды выступал в составе «Урала». Сначала Страндберг отыграл половину сезона 2018/2019, приехав в Екатеринбург на правах аренды из «Краснодара». Возвращение Стефана состоялось прошлым летом, он подписал контракт на один сезон. Всего за «Урал» норвежец провёл 31 матч и забил один гол.

«Благодарим Стефана за профессиональное отношение к своему делу. Желаем успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии», – отметили в пресс-службе «Урала».

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