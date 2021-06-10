Евро-2020: календарь, расписание трансляций, шансы сборной России

Сегодня открывается долгожданный чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на целый год из-за пандемии коронавируса. Фото: Пресс-служба РФС

Завтра вечером стартует чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться ещё прошлым летом, но был перенесён из-за коронавируса. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге (настоящая магия чисел).

Задача минимум – обыграть Финляндию?

Сборная России вышла на чемпионат Европы со второй позиции своей группы, довольно уверенно проведя отборочный турнир: из десяти матчей подопечные Станислава Черчесова выиграли восемь, лишь дважды уступив звёздной Бельгии (лидеру мирового рейтинга). Все с нетерпением ждали жеребьёвку финального этапа турнира, которая вновь свела нас в одной группе с Бельгией. Более того, именно с ней россиянам предстоит провести первый матч: в День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Во втором туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с Финляндией, в заключительном – с Данией.

Группа тяжёлая, но не смертельная. Особенно если заглянуть в регламент, где по новой системе в плей-офф турнира напрямую выходят по две лучшие команды из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место. Задача не такая уж и серьёзная, учитывая, что на предыдущем крупном турнире (домашнем чемпионате мира) наша команда дошла до четвертьфинала. На Евро, кстати, россияне проведут два матча группового этапа в Санкт-Петербурге при своих болельщиках, что должно ей сильно помочь.

Задача минимум – обыграть Финляндию. Тогда вероятность того, что наши футболисты выйдут в плей-офф, будет высокой. Но выходить в 1/8 финала турнира на условную Испанию (она фаворит группы E) или на победителя «группы смерти» (Франция, Португалия, Германия, Венгрия) не очень хочется, а в случае, если Россия попадёт в плей-офф с третьей позиции, с какой-то из вышеперечисленных команд ей придётся сыграть. Поэтому перед нашей сборной стоит задача занять место выше третьего. Понятно, что обойти Бельгию практически нереально, там собраны звёзды мирового уровня, которые приехали на турнир в статусе одних из главных фаворитов.

Получается, что основную борьбу россиянам предстоит вести с крепкой Данией. Интересно, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с датчанами в последнем туре, где и будет, вероятно, решаться судьба второго места (хотя и финнов не стоит списывать со счетов, скандинавы вполне могут удивить на турнире). Кстати, второе место группы B в плей-офф выйдет на второе место группы А (Италия, Уэльс, Швейцария, Турция). Согласитесь, лучший вариант, нежели условная Франция, Португалия или Германия?

С критикой подождём

Сборная России отправляется на турнир в боевом составе. На Евро едут все российские «легионеры»: Александр Головин, зажигающий в «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Денис Черышев из «Валенсии». В составе и главный нападающий страны, лучший бомбардир чемпионата последних двух сезонов Артём Дзюба. С тревогой смотрим на линию обороны – традиционно одну из самых слабых зон нашей команды, но и там есть Георгий Джикия, к примеру, который способен добавить уверенности всей линии защиты. Не обошлось и без потерь: к сожалению, и без того из не самой насыщенной обороны выпал опытный Фёдор Кудряшов, получивший травму на разминке товарищеского матча. Фёдора, кстати, не отцепили из заявки, но в стартовых матчах Евро он не сыграет.

Да, последние результаты в Лиге наций и в товарищеских матчах совершенно не впечатляют. Да и бог с ними с результатами, самое важное, что и игры у сборной нет, кроме как забросов на Дзюбу или индивидуальных действий Головина. Но здесь хочется отметить, что перед чемпионатом мира ситуация была точно такая же. Не было игры, не было скоростей, не было идеи. Но как только настал турнир, сборная преобразилась и объединила всех нас в этом футбольном празднике. И, конечно, все мы надеемся как минимум на повторение успеха 2018 года. Так что давайте подождём с критикой, это, как говорится, всегда успеется. А в дни чемпионата просто будем поддерживать наших парней.

Где смотреть?

Прямые трансляции матчей чемпионата Европы будут показывать три телеканала: «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ». Судя по телепрограмме, все основные игры турнира, а также встречи сборной России, распределили между собой «Первый канал» и «Россия-1», «Матч ТВ» же покажет, скажем так, «нетоповые» игры. Так, матч Россия – Бельгия будет транслироваться на «России-1», а игры с Финляндией и Данией – на «Первом канале».

Также продолжится традиция открытия фан-зон для просмотра матчей сборной России на большом экране. Во время чемпионата мира трансляции велись в парке Маяковского, в этом же году фан-зону было решено перенести на «Екатеринбург Арену». Правда, не совсем понятно для чего. Из-за того, что рядом со стадионом находятся жилые дома, показ матчей Россия – Бельгия и Россия – Дания невозможен из-за комендантского часа (нельзя шуметь после 23:00, а начало этих встреч – 23:59). Получается, что на групповом этапе в фан-зоне можно будет посмотреть только одну встречу национальной команды – против Финляндии (16 июня, сама игра в 18:00, площадка откроется с 15:00). И стоило ли менять дислокацию и переносить фан-зону в самый центр города?

Фото: Максим Смагин

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