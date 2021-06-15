Удар, удар, ещё удар. Сборная России уступила Бельгии 0:3

Защитникам нашей сборной оставалось лишь развести руками... Фото: Михаил Шапаев/Российский футбольный союз

Чемпионат Европы по футболу стартовал. Ждать начала пришлось почти год, коронавирус помешал и тут. Но зато какие эмоции подарил он уже в первых играх. Правда, пока не подарила нам забитых голов сборная России, уступив команде Бельгии со счётом 0:3.

Сборная России завершала игровой день 12 июня. К тому времени уже должны были сыграть наши соперники – датчане и финны. Исход этого матча был нам важен для турнирных перспектив. Но итоговый счёт поединка пришлось ждать долго…

Всё было как в страшном сне. Прильнувшие в тот вечер к экранам тысячи зрителей со всего мира замерли: полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон без всякого контакта и не смог подняться. Его стеклянный взгляд попал в телекамеры и по скорости работы медицинской бригады, появившемуся дефибриллятору стало ясно, что игроку спасают жизнь прямо на футбольном поле.

У Кристиана Эриксена, как станет известно позже, остановилось сердце. Врачам удалось его спасти. Интернет облетела фотография, которая вселила всем надежду: Эриксен покинул поле в сознании.

В такой экстраординарной ситуации могли отменить и матч сборной России. Но позднее появилась информация, что в больнице состояние Кристиана Эриксена удалось стабилизировать. После долгих переговоров всех сторон, продолжили матч Дания – Финляндии и параллельно начали Бельгия – Россия. Конечно, собраться датчанам после такого было трудно. Финны же использовали свой единственный шанс и сенсационно выиграли со счётом 1:0. А сборная России сражалась с бельгийцами в Санкт-Петербурге.

В общем, ничего особенного и не произошло. По крайней мере, в плане результата. Выиграть у такой Бельгии – это реально чудо. Как и зацепиться за ничью. Невооружённым глазом виден разрыв в классе между двумя командами. Первый гол влетел в ворота Антона Шунина на 10-й минуте. Андрей Семёнов неудачно обработал мяч в своей штрафной, а для Ромелу Лукаку дальше всё было лишь делом техники.

Наша команда тут же пыталась «огрызнуться» и даже создала момент у ворот Куртуа: Марио Фернандес пробил головой после розыгрыша углового. Таким же «кивком» Марио в 2018-м вернул нам надежду в матче с Хорватией, сравняв счёт в дополнительное время, но сейчас вратарь был надёжен.

Этот удар по воротам стал единственным для сборной России. Бельгия же нанесла четыре удара в створ и три из них закончились голами (Лукаку, 10-я минута, Мёнье, 34-я, Лукаку, 88-я). Опасных моментов наша команда, в общем, больше и не создала. Артём Дзюба по воротам не бил. Наши же соперники легко довели дело до победы. Казалось, что при необходимости, бельгийцы забьют ещё и ещё. Но трёх голов им было вполне достаточно.

Утро воскресенья принесло огромную порцию критики нашим игрокам. Конечно, за проигранные матчи принято ругать. Но проигрывать, как ни странно, можно по-разному. Сборная России проиграла весьма обыденно. Уступила сильной команде, по сути, не имея ни одного шанса как-то навязать ей борьбу. И удивительного в этом ничего нет.

Для сравнения: на последнем крупном турнире – чемпионате мира-2018 – команда Станислава Черчесова также уступала сильным соперникам. Да, мы обыграли в группе Саудовскую Аравию и Египет, но проиграли 0:3 Уругваю (тогда тоже был один удар в створ за весь матч). Этот же один удар мы нанесли и в матче с Испанией, где по стечению обстоятельств главного тренера сменили за сутки до старта всего чемпионата. А серия пенальти – это лотерея.

Ни в коем случае не хочется сейчас принижать былые заслуги нашей команды. Лишь хочется на них посмотреть трезво. Бельгия пока нам не по зубам. Сейчас нужно копить силы на матч с Финляндией, который состоится уже сегодня, 16 июня. И в этом матче нам нужна победа. В случае ничьей или тем более проигрыша сборная России максимально усложнит себе турнирное положение. Ведь забирать очки у Дании будет ещё сложнее. На данный момент бельгийцы и финны набрали по три очка.

Чемпионат Европы-2021 – только факты На момент сдачи номера газеты в печать, были сыграны десять матчей. И сколько же удивительных фактов случилось за эти игры. • Впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом на турнире стал автогол. В стартовом матче Турция – Италия на 53-й минуте защитник турков Мерих Демирал случайно поразил свои же ворота. • Польский голкипер Войцех Щенсный, на чей счёт также засчитали автогол в матче со Словакией, стал обладателем рекорда по самому быстрому мячу, забитому на Евро в свои же ворота. Это произошло на 18-й минуте. Кроме того, он первый в истории вратарь, забивший автогол. • Игрок сборной Чехии Патрик Шик забил гол шотландцам с дистанции 45,44 метра. Британская компании спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что такую статистику ведут с 1980 года и никто с тех пор не забивал с более дальнего расстояния. До этого рекордом владел немец Торстен Фрингс (35,3 метра). • Сборная Испании в матче со Швецией владела мячом 85,1 процента времени. И этот показатель является рекордным с момента подсчёта такой статистики (также с 1980 года). При этом матч завершился со счётом 0:0.

Результаты и календарь Турция – Италия – 0:3; Уэльс – Швейцария – 1:1; Дания – Финляндия – 0:1; Бельгия – Россия – 3:0; Австрия – Северная Македония – 3:1; Нидерланды – Украина – 3:2; Англия – Хорватия – 1:0; Шотландия – Чехия – 0:2; Польша – Словакия – 1:2; Испания – Швеция – 0:0. 15 июня играли: Венгрия – Португалия, Франция – Германия. 16 июня сыграют: Турция – Уэльс, Италия – Швейцария и Финляндия – Россия (18:00 по уральскому времени).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».