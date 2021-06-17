Фан-зона на «Екатеринбург Арене» приняла болельщиков. Фото

"Екатеринбург Арена" приняла болельщиков сборной России. Фото: Галина Соловьёва

Матч чемпионата Европы по футболу Финляндия – России показали в Екатеринбурге на фан-зоне, которая открылась на стадионе «Екатеринбург Арена». Гостей ждала обширная развлекательная программа и встреча с экс-игроками сборной России.

На стадионе, который в 2018-м принимал матчи чемпионата мира по футболу, собралось множество людей. Фан-зона начала свою работу за несколько часов до самого поединка. Пришедшие могли поучаствовать в развлекательной программе и даже сыграть в футбол вместе с двумя чемпионами России и бывшими игроками национальной команды – Дмитрием Сычёвым и Дмитрием Хлестовым. Также зрителей ждал концерт.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что сам матч Финляндия – Россия завершился со счётом 0:1. Подопечные Станислава Черчесова одержали важную победу и набрали три очка. Единственный гол забил Алексей Миранчук.

На фан-зоне в Екатеринбурге покажут лишь один матч. Следующую встречу сборной России – против Дании – не смогут транслировать на стадионе из-за позднего начала.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва