Россия обыграла Финляндию. Но игра сборной вызывает вопросы

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы – 2021, обыграв с минимальным счётом Финляндию – 1:0. Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы – 2021, обыграв с минимальным счётом Финляндию – 1:0. Набранные три очка важны для турнирных перспектив, однако игра нашей команды по-прежнему вызывает вопросы.

Обыграть дебютанта Евро – это для команды Станислава Черчесова было задачей-минимум. Если в группе не обыгрывать Финляндию, то каковы тогда вообще наши цели на турнире?

Есть такая английская поговорка, что самое красивое в футболе – счёт на табло. И прошедший в Санкт-Петербурге матч это лишь подтверждает. Саму игру яркой не назовёшь. За исключением, пожалуй, забитого мяча, но об этом позже.

Станислав Черчесов после матча против Бельгии сделал в составе несколько замен. Так, в воротах появился Матвей Сафонов (вместо Антона Шунина), Игорь Дивеев сменил в защите Андрея Семёнова, с первых минут появился Алексей Миранчук. Последняя замена явно была ориентирована на атакующий стиль игры.

А финны, кстати, забили первыми. Несколько секунд, отделявшие забитый гол от решения арбитра отменить взятие ворот, заставили понервничать. Всё, подумалось, приехали. Да ещё и на 3-й минуте – быстрее бельгийцев. Но, как оказалось, Похьянпало был в микроскопическом офсайде, и, спасибо повтору, гол отменили.

Сборная России, конечно, старалась играть первым номером. Но пытаться – одно, а делать – другое. Наигранные комбинации, казалось, не работают совсем. Магомед Оздоев из убойной позиции запустил мяч сильно выше ворот, хотя такими моментами обычно не разбрасываются. Дзюба усиленно «снимал» весь воздух, но по воротам ударил лишь один раз. А ближе к концу тайма Станиславу Черчесову вновь пришлось делать вынужденную замену: Марио Фернандес неудачно приземлился на спину и покинул поле на носилках. В игру вступил Вячеслав Караваев.

Выручил Алексей Миранчук. Игрок итальянской «Аталанты» в чужой штрафной переложил мяч под рабочую левую ногу и элегантным, техничным ударом отправил его в ворота. Уровень! И именно такого ждёшь от бронзового призёра итальянской Серии А. «Жемчужина», –написала одна из крупнейших итальянских газет Tuttosport, поместив на первую полосу портрет Миранчука.

Алексей Миранчук забил единственный гол, а Россия одержала первую победу на Евро с 2012 года Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Второй тайм забитых мячей не подарил. Моменты были, но опять же: создавать моменты и реализовывать их – это «две большие разницы». В итоге сборная России ударила по воротам Лукаша Градецки три раза. Это, конечно, в три раза больше, чем в матче с Бельгией, но и соперник по уровню не сопоставим. А что в итоге? Гол-то всего один. Два стопроцентных момента «улетели» на трибуны. Артём Дзюба выиграл 11 верховых единоборств (и пусть это лучший показатель на Евро-2020), но по воротам головой он ударил один раз. К слову, это уже пятый подряд матч сборной, в котором Дзюба не забил.

Да, счёт на табло нас вполне устроил. Но так ли устроило качество игры? Команда выглядела тяжеловато, совсем не было быстрых переходов из обороны в атаку. Кажется, что физическая форма не оптимальна для турнира такого уровня. И если защита сыграла более-менее надёжно, то центр поля финны проходили слишком быстро и слишком легко. Такие «дыры» нужно срочно залатать – впереди во многом решающий матч с датчанами. Россия сыграет в Копенгагене 21 июня.

Шансы пройти дальше Сборная России с 1992 года групповой этап чемпионатов Европы преодолевала лишь однажды – в 2008-м. В тот легендарный для нашего футбола год команда дошла до полуфинала, сенсационно обыграв Нидерланды 3:1. На текущем турнире сборная имеет шансы для выхода в следующую стадию, но есть масса «если». Самое важное, что пока не сыгран матч Дания – Бельгия (состоялся 17 июня после сдачи номера в печать). Его исход определит положение команд перед заключительным отрезком. Но Бельгия – фаворит нашей группы и наверняка обыграет и датчан, и финнов, набрав девять очков. В случае этого сборной России нужно обыгрывать Данию и тогда нам гарантировано второе место и выход в следующую стадию. И если бельгийцы выиграют оба матча, то с датчанами нам будет достаточно ничьей, и тогда Россия также получит путёвку в следующую стадию, набрав четыре очка. Если же (опять в случае того, что Бельгия выиграет оставшиеся матчи) мы уступим датчанам и проиграют финны, то у трёх команд получится по три очка. В таком случае будут учитываться дополнительные показатели. Внутри группы – личные встречи. А затем разница забитых и пропущенных (это не на руку нашей сборной, потому что от Бельгии мы пропустили 3, а забили пока только 1). Кроме того, если Россия займёт третье место, то надо будет ждать, пока сыграют остальные группы и будут подсчитаны очки и учтены дополнительные показатели (в случае равенства). Напомним, что по регламенту четыре из шести команд, занявших третьи места в группах, выходят в плей-офф. На момент сдачи номера «ОГ» в печать сборная Италии первой гарантировала себе место 1/8 финала.

Календарь: 17 июня состоялись матчи: Украина – Северная Македония, Дания – Бельгия, Нидерланды – Австрия. 18 июня встречаются: Швеция – Словакия, Хорватия – Чехия, Англия – Шотландия.

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